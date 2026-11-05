Sıfır otomobilde kasım fırsatları belli oldu: 791 bin TL'ye varan indirim işte marka marka fiyatlar

TOYOTA COROLLA'DA İNDİRİM 791 BİN TL'YE ULAŞTI

Toyota, kasım ayında özellikle Corolla ve hibrit modellerindeki kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Vision Plus, 2 milyon 545 bin 500 TL'lik liste fiyatından 580 bin 500 TL indirimle 1 milyon 965 bin TL'ye geriledi. Böylece modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon TL sınırının altına indi.





Corolla ailesindeki en yüksek indirim ise Flame X-Pack versiyonuna uygulandı. Liste fiyatı üzerinden 791 bin TL düşülen modelin kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 335 bin TL olarak belirlendi.





Hibrit seçeneklerde de önemli fiyat avantajları bulunuyor. C-HR Hybrid Flame, 569 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'ye satışa sunuluyor. Üstelik bu modelin fiyatı ekim ayına kıyasla 110 bin TL daha geriledi. Corolla Cross Hybrid Flame ise 514 bin TL'lik indirim sonrasında 2 milyon 899 bin TL'den alıcı buluyor.





Toyota'nın kasım kampanyasında en yüksek tutarlı indirim ise lüks SUV modeli Land Cruiser Prado'ya yapıldı. Normal satış fiyatı 19 milyon 995 bin TL olan araç, 4 milyon 995 bin TL indirimle 15 milyon TL'ye düştü.