Sıfır otomobilde kasım fırsatları belli oldu: 791 bin TL'ye varan indirim işte marka marka fiyatlar
Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için kasım ayının kampanyaları netleşmeye başladı. Otomobil üreticileri yeni ayla birlikte güncel fiyat listelerini ve indirimli satış seçeneklerini duyurdu. Toyota Corolla'da 791 bin TL'ye ulaşan indirim dikkat çekerken, Dacia Logan'ın kampanyalı fiyatı 1 milyon 328 bin TL'ye kadar geriledi. BYD Seal'de 305 bin TL, Kia Seltos'ta ise 300 bin TL indirim uygulanıyor. Renault, Honda, Jeep ve diğer markalar da kasım ayına özel fiyatlarını açıkladı. Tesla ise Model Y fiyatlarında değişikliğe gitmedi. İşte 8 markanın kasım ayı fiyatları ve öne çıkan kampanyaları...
TOYOTA COROLLA'DA İNDİRİM 791 BİN TL'YE ULAŞTI
Toyota, kasım ayında özellikle Corolla ve hibrit modellerindeki kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Vision Plus, 2 milyon 545 bin 500 TL'lik liste fiyatından 580 bin 500 TL indirimle 1 milyon 965 bin TL'ye geriledi. Böylece modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon TL sınırının altına indi.
Corolla ailesindeki en yüksek indirim ise Flame X-Pack versiyonuna uygulandı. Liste fiyatı üzerinden 791 bin TL düşülen modelin kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 335 bin TL olarak belirlendi.
Hibrit seçeneklerde de önemli fiyat avantajları bulunuyor. C-HR Hybrid Flame, 569 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'ye satışa sunuluyor. Üstelik bu modelin fiyatı ekim ayına kıyasla 110 bin TL daha geriledi. Corolla Cross Hybrid Flame ise 514 bin TL'lik indirim sonrasında 2 milyon 899 bin TL'den alıcı buluyor.
Toyota'nın kasım kampanyasında en yüksek tutarlı indirim ise lüks SUV modeli Land Cruiser Prado'ya yapıldı. Normal satış fiyatı 19 milyon 995 bin TL olan araç, 4 milyon 995 bin TL indirimle 15 milyon TL'ye düştü.
DACIA'DA EN UYGUN SEÇENEK LOGAN: FİYATI 1 MİLYON 328 BİN TL
Dacia'nın kasım ayı fiyat listesinde Logan ve Sandero modellerine yönelik indirimler öne çıkıyor. Logan Essential, 1 milyon 470 bin TL'lik liste fiyatından 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL'ye satılıyor.
Logan'ın diğer donanımlarında ise fiyatlar daha yukarıda seyrediyor. Expression Eco-G otomatik versiyon 1 milyon 615 bin TL, Journey Eco-G otomatik seçeneği ise 1 milyon 690 bin TL fiyatla listeleniyor.
Sandero Expression için ekim ayında başlatılan 70 bin TL'lik kampanya kasımda da devam ediyor. Liste fiyatı 1 milyon 460 bin TL olan model, indirimle 1 milyon 390 bin TL'ye alınabiliyor. Sandero Stepway Expression Eco-G otomatik ise 1 milyon 630 bin TL'den satışa sunuluyor.
Yedi kişilik araç arayanların tercih edebileceği Jogger ailesinde de kampanya bulunuyor. Jogger Extreme TCe 110, 100 bin TL indirim sonrasında 1 milyon 550 bin TL'ye geriliyor. Extreme Eco-G otomatik versiyonun kampanyalı fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL.
RENAULT BOREAL'DE KASIM İNDİRİMİ 139 BİN TL
Renault, Türkiye'de üretilen Boreal modelinin iki farklı donanımında indirim uygulamayı sürdürüyor. Evolution versiyonu 110 bin TL'lik fiyat avantajıyla 2 milyon 269 bin TL'ye satışa sunuluyor.
Techno donanımında ise indirim tutarı 139 bin TL. Liste fiyatı 2 milyon 899 bin TL olan aracın kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 760 bin TL olarak açıklandı.
Yeni Clio'nun Evolution Plus versiyonu 1 milyon 830 bin TL, Esprit Alpine donanımı ise 2 milyon 35 bin TL liste fiyatıyla satışta. Megane Sedan cephesinde ise ekim ayına göre fiyat değişikliği yapılmadı. Touch 1.3 TCe versiyonu 1 milyon 841 bin TL'den başlarken, otomatik şanzımanlı seçeneğin fiyatı 2 milyon 199 bin TL seviyesinde.
TESLA MODEL Y FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Elektrikli otomobil pazarının öne çıkan markalarından Tesla, kasım ayında Model Y fiyatlarını sabit bıraktı.
Model Y'nin arkadan çekişli başlangıç versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL'den satılmaya devam ediyor. Premium Long Range ailesinde arkadan çekişli seçeneğin fiyatı 3 milyon 906 bin TL, dört çeker versiyonun fiyatı ise 4 milyon 620 bin TL olarak açıklandı.
Serinin performans odaklı en üst seçeneği Model Y Performance'ın fiyatı 4 milyon 966 bin 500 TL. Araçlar için tahmini teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak gösteriliyor. Tesla'nın FSD abonelik hizmetinin aylık bedeli de 4 bin 990 TL seviyesinde bulunuyor.
BYD SEAL'DE 305 BİN TL'LİK FİYAT AVANTAJI
BYD'nin kasım ayı Türkiye fiyat listesinde Seal ve Tang modelleri yer alıyor. Markanın ekim listesinde bulunan Sealion modeli ise yeni fiyat listesinde bulunmuyor.
BYD'nin iki modelinde de liste fiyatları önceki aya göre değişmedi. Ancak Seal Excellence versiyonunda 305 bin TL'lik kampanya uygulanıyor. Normal fiyatı 4 milyon 77 bin TL olan dört çeker elektrikli sedan, indirimle 3 milyon 772 bin TL'ye satılıyor.
Markanın diğer modeli Tang Flagship ise 5 milyon 418 bin TL'lik fiyat etiketiyle satış listesinde yer alıyor.
HONDA HR-V'DE 220 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM
Honda, kasım ayında genel fiyat listesini korurken HR-V hibrit ailesindeki kampanyasına devam ediyor.
HR-V Elegance, 2 milyon 820 bin TL olan liste fiyatından 220 bin TL indirimle 2 milyon 600 bin TL'ye satılıyor. Advance donanımında ise 195 bin TL fiyat avantajı bulunuyor. Bu versiyonun liste fiyatı 2 milyon 965 bin TL, kampanyalı fiyatı ise 2 milyon 770 bin TL.
Honda'nın diğer hibrit seçeneklerinden Jazz Crosstar 2 milyon 665 bin TL, ZR-V Advance ise 5 milyon 530 bin TL liste fiyatıyla alıcı bekliyor.
JEEP AVENGER AİLESİNDE İNDİRİM 249 BİN TL'Yİ AŞTI
Jeep'in kasım kampanyasında en dikkat çekici fiyat avantajı Avenger e-Hybrid Summit versiyonunda sunuluyor. Liste fiyatı 2 milyon 589 bin TL olan model, 249 bin 450 TL indirimle 2 milyon 339 bin 550 TL'ye geriliyor.
Elektrikli Avenger seçeneklerinde de kampanya devam ediyor. Avenger Elektrik Summit, 220 bin TL indirim sonrasında 2 milyon 136 bin TL'ye satılıyor. Yeni Avenger Elektrik Summit'in kampanyalı fiyatı ise ekim ayına göre 20 bin TL artarak 2 milyon 325 bin TL oldu.
Jeep'in Compass Limited modelinde de 200 bin TL indirim bulunuyor. 3 milyon 83 bin TL'lik liste fiyatı üzerinden yapılan indirimle aracın satış fiyatı 2 milyon 883 bin TL'ye düşüyor.
KIA SELTOS'UN TÜM DONANIMLARINDA KAMPANYA
Kia, kasım ayında Seltos model ailesinin üç donanım seviyesini de indirim kapsamına aldı. En yüksek fiyat avantajı Cool versiyonunda sunuluyor. Liste fiyatı 2 milyon 549 bin TL olan araç, 300 bin TL indirimle 2 milyon 249 bin TL'ye satılıyor.
Elegance ve X-Line donanımlarında ise 250'şer bin TL indirim uygulanıyor.
Sportage ailesinde de farklı kampanyalar bulunuyor. Sportage Live, 150 bin TL indirimle 2 milyon 99 bin TL'ye gerilerken, Sportage GT-Line 4x4 versiyonunda indirim miktarı 250 bin TL'ye ulaşıyor. Bu modelin kampanyalı fiyatı 3 milyon 250 bin TL olarak açıklandı.
Kia'nın elektrikli otomobil seçeneklerinden EV2'nin kampanyalı fiyatı 1 milyon 749 bin TL'den başlıyor. Elegance Long Range versiyonu ise 100 bin TL indirimle 2 milyon 99 bin TL'ye satılıyor. Markanın giriş seviyesi modellerinden Picanto Feel'in fiyatı ise 1 milyon 460 bin TL olarak korundu.
KASIM AYINDA HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPTI?
Kasım ayı kampanyalarında Toyota, Corolla Flame X-Pack'teki 791 bin TL'lik indirimle öne çıkıyor. Dacia Logan'ın 1 milyon 328 bin TL'lik başlangıç fiyatı daha düşük bütçeli sıfır otomobil arayanların dikkatini çekerken, BYD Seal ve Kia Seltos'taki indirimler de elektrikli ve SUV seçeneklerinde öne çıkan kampanyalar arasında yer alıyor.
Öte yandan Tesla'nın fiyatlarını değiştirmemesi, Honda'nın HR-V kampanyasını sürdürmesi ve Renault'nun Boreal indirimleri kasım ayının otomobil piyasasındaki diğer dikkat çekici gelişmeleri oldu.