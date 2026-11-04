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ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI KASIM 2026: 1 milyon TL’nin altında hangi araçlar var? Yeni yılda engelli ÖTV’siz araç alımı limiti ne kadar olacak?

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI KASIM 2026: 1 milyon TL’nin altında hangi araçlar var? Yeni yılda engelli ÖTV’siz araç alımı limiti ne kadar olacak?

19:21, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI KASIM 2026: 1 milyon TL’nin altında hangi araçlar var? Yeni yılda engelli ÖTV’siz araç alımı limiti ne kadar olacak?

ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyatları, otomobil almayı planlayan engelli bireylerin gündeminde. Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai’nin listede yer alan modellerinde ÖTV’siz fiyatlar 820 bin 500 TL’den başlıyor. 2027 yılı araç alım üst limitinin yaklaşık 800 bin TL artması beklenirken, hangi modellerin ne kadara alınabildiği ve muafiyet şartları öne çıkıyor. İşte model ve donanım seçeneklerine göre ÖTV muafiyetli araç fiyatları…

ÖTV’siz araç alımı limitinin, yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla 2027’de 3 milyon 673 bin 706 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Yaklaşık 800 bin TL’lik artışın kesinleşmesi için yıl sonunda Resmî Gazete’de yayımlanacak düzenleme bekleniyor.


Türkiye’de engelli bireylerin yararlandığı ÖTV’siz araç alımı kapsamında mevcut 2 milyon 873 bin 900 TL olan fiyat üst sınırının, 1 Ocak 2027 itibarıyla artırılması bekleniyor. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplama, yeni limitin 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine çıkacağını gösteriyor.

ÖTV’siz araç alımı limitinin, yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla 2027’de 3 milyon 673 bin 706 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Yaklaşık 800 bin TL’lik artışın kesinleşmesi için yıl sonunda Resmî Gazete’de yayımlanacak düzenleme bekleniyor.Türkiye’de engelli bireylerin yararlandığı ÖTV’siz araç alımı kapsamında mevcut 2 milyon 873 bin 900 TL olan fiyat üst sınırının, 1 Ocak 2027 itibarıyla artırılması bekleniyor. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplama, yeni limitin 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine çıkacağını gösteriyor.

ÖTV’siz araç alımında beklenen limit ne kadar?

Öngörülen artışla birlikte araç alım üst sınırında yaklaşık 800 bin TL yükseliş bekleniyor. Ancak hesaplanan tutar henüz kesinleşmiş yeni limit niteliği taşımıyor.


Mevcut sınır ve 2027 yılına ilişkin hesaplama şöyle:

- Mevcut araç alım üst limiti: 2 milyon 873 bin 900 TL

- Yeniden değerleme oranı: Yüzde 27,83

- 2027 için öngörülen üst limit: 3 milyon 673 bin 706 TL

- Beklenen artış: Yaklaşık 800 bin TL

- Öngörülen uygulama başlangıcı: 1 Ocak 2027

ÖTV’siz araç alımında beklenen limit ne kadar?Öngörülen artışla birlikte araç alım üst sınırında yaklaşık 800 bin TL yükseliş bekleniyor. Ancak hesaplanan tutar henüz kesinleşmiş yeni limit niteliği taşımıyor.Mevcut sınır ve 2027 yılına ilişkin hesaplama şöyle:- Mevcut araç alım üst limiti: 2 milyon 873 bin 900 TL- Yeniden değerleme oranı: Yüzde 27,83- 2027 için öngörülen üst limit: 3 milyon 673 bin 706 TL- Beklenen artış: Yaklaşık 800 bin TL- Öngörülen uygulama başlangıcı: 1 Ocak 2027

Yeni limit ne zaman kesinleşecek?

ÖTV muafiyetli araç alımlarında uygulanacak yeni tutarın kesinleşmesi için yıl sonunda Resmî Gazete’de yayımlanacak düzenleme bekleniyor.


Bu nedenle 2027 yılında araç almayı planlayanların, hesaplanan üst sınırla birlikte nihai düzenlemeyi de takip etmesi gerekiyor.

Yeni limit ne zaman kesinleşecek?ÖTV muafiyetli araç alımlarında uygulanacak yeni tutarın kesinleşmesi için yıl sonunda Resmî Gazete’de yayımlanacak düzenleme bekleniyor. Bu nedenle 2027 yılında araç almayı planlayanların, hesaplanan üst sınırla birlikte nihai düzenlemeyi de takip etmesi gerekiyor.

Araç seçiminde yerlilik şartı da aranıyor

Muafiyet kapsamındaki araçlarda fiyat sınırının yanı sıra yüzde 40 yerlilik şartı bulunuyor. Fiyat değerlendirmesi, aracın ÖTV ve diğer tüm vergiler dâhil bedeli üzerinden yapılıyor.


Dolayısıyla üst limitin yükselmesi, fiyatı bu sınırın altında kalan bütün araçların otomatik olarak muafiyet kapsamına gireceği anlamına gelmiyor. Alınacak aracın diğer koşulları da karşılaması gerekiyor.

Araç seçiminde yerlilik şartı da aranıyorMuafiyet kapsamındaki araçlarda fiyat sınırının yanı sıra yüzde 40 yerlilik şartı bulunuyor. Fiyat değerlendirmesi, aracın ÖTV ve diğer tüm vergiler dâhil bedeli üzerinden yapılıyor.Dolayısıyla üst limitin yükselmesi, fiyatı bu sınırın altında kalan bütün araçların otomatik olarak muafiyet kapsamına gireceği anlamına gelmiyor. Alınacak aracın diğer koşulları da karşılaması gerekiyor.

ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen şartlar kapsamında ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler de muafiyetten yararlanabiliyor.


Muafiyet kapsamında satın alınan araç, yaşı ne olursa olsun engelli bireyin adına tescil ediliyor. Araç alımında fiyat, yerlilik ve engellilik koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen şartlar kapsamında ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler de muafiyetten yararlanabiliyor.Muafiyet kapsamında satın alınan araç, yaşı ne olursa olsun engelli bireyin adına tescil ediliyor. Araç alımında fiyat, yerlilik ve engellilik koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Araç engelli bireyin adına tescil ediliyor

Muafiyet kapsamında alınan aracın, engelli bireyin adına tescil edilmesi gerekiyor. Kişinin çocuk ya da ileri yaşta olması bu şartı değiştirmiyor.


Engelli bireyin yararlanacağı istisnayla alınacak aracın, onun yerine çocuğunun veya başka bir yakınının adına tescil edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor.


Satış işlemlerinde süre koşuluna dikkat

Muafiyetle satın alınan araçların satışında süreye bağlı koşullar uygulanıyor. İlgili süre dolmadan yapılan satışlarda, alım sırasında ödenmeyen ÖTV’nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.


Bu nedenle araç seçiminde fiyat ve yerlilik şartlarının yanı sıra tescil ve sonraki devir işlemlerine ilişkin koşulların da dikkate alınması gerekiyor.

Araç engelli bireyin adına tescil ediliyorMuafiyet kapsamında alınan aracın, engelli bireyin adına tescil edilmesi gerekiyor. Kişinin çocuk ya da ileri yaşta olması bu şartı değiştirmiyor.Engelli bireyin yararlanacağı istisnayla alınacak aracın, onun yerine çocuğunun veya başka bir yakınının adına tescil edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor.Satış işlemlerinde süre koşuluna dikkatMuafiyetle satın alınan araçların satışında süreye bağlı koşullar uygulanıyor. İlgili süre dolmadan yapılan satışlarda, alım sırasında ödenmeyen ÖTV’nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.Bu nedenle araç seçiminde fiyat ve yerlilik şartlarının yanı sıra tescil ve sonraki devir işlemlerine ilişkin koşulların da dikkate alınması gerekiyor.


ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyat listeleri 2026


Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.269.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.428.630 TL.

Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.760.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.670.526 TL.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump: Satış fiyatı 1.575.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.012.500 TL.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump: Satış fiyatı 1.759.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.130.786 TL.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style: Satış fiyatı 1.780.666 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.144.714 TL.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite: Satış fiyatı 1.898.165 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.220.249 TL.

Hyundai IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select: Satış fiyatı 1.799.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.499.167 TL.

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend: Satış fiyatı 2.099.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.749.167 TL.

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend + Vision Roof: Satış fiyatı 2.149.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.790.833 TL.

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime: Satış fiyatı 2.249.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.874.167 TL.

Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime + Vision Roof: Satış fiyatı 2.349.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.957.500 TL.

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: Satış fiyatı 1.830.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.176.429 TL.

Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp: Satış fiyatı 2.035.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.281.296 TL.

Renault Duster evolution Eco-G 120 hp: Satış fiyatı 1.865.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.198.929 TL.

Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.050.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.290.741 TL.

Renault Duster evolution hybrid 4x4 150 hp: Satış fiyatı 2.850.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.425.000 TL.

Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.200.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.385.185 TL.

Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp: Satış fiyatı 2.725.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.362.500 TL.

Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp: Satış fiyatı 2.920.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.440.000 TL.

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: Satış fiyatı 1.841.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.183.500 TL.

Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Satış fiyatı 2.199.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.384.000 TL.

Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Satış fiyatı 2.349.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.479.000 TL.

Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Satış fiyatı 2.699.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.633.605 TL.

ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyat listeleri 2026Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.269.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.428.630 TL.Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.760.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.670.526 TL.Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump: Satış fiyatı 1.575.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.012.500 TL.Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump: Satış fiyatı 1.759.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.130.786 TL.Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style: Satış fiyatı 1.780.666 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.144.714 TL.Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite: Satış fiyatı 1.898.165 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.220.249 TL.Hyundai IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select: Satış fiyatı 1.799.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.499.167 TL.Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend: Satış fiyatı 2.099.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.749.167 TL.Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend + Vision Roof: Satış fiyatı 2.149.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.790.833 TL.Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime: Satış fiyatı 2.249.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.874.167 TL.Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime + Vision Roof: Satış fiyatı 2.349.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.957.500 TL.Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: Satış fiyatı 1.830.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.176.429 TL.Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp: Satış fiyatı 2.035.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.281.296 TL.Renault Duster evolution Eco-G 120 hp: Satış fiyatı 1.865.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.198.929 TL.Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.050.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.290.741 TL.Renault Duster evolution hybrid 4x4 150 hp: Satış fiyatı 2.850.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.425.000 TL.Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.200.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.385.185 TL.Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp: Satış fiyatı 2.725.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.362.500 TL.Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp: Satış fiyatı 2.920.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.440.000 TL.Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: Satış fiyatı 1.841.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.183.500 TL.Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Satış fiyatı 2.199.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.384.000 TL.Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Satış fiyatı 2.349.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.479.000 TL.Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Satış fiyatı 2.699.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.633.605 TL.
  • Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel: Satış fiyatı 1.499.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 820.500 TL.
  • Fiat Egea Easy 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.850.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.020.500 TL.
  • Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel: Satış fiyatı 1.519.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 860.500 TL.
  • Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.920.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.059.400 TL.
  • Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel: Satış fiyatı 1.589.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 900.500 TL.
  • Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.990.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.098.300 TL.
  • Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.890.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.042.700 TL.
  • Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.926.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.062.700 TL.
  • Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.962.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.082.700 TL.
  • Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.999.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.103.300 TL.


Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel: Satış fiyatı 1.499.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 820.500 TL.Fiat Egea Easy 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.850.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.020.500 TL.Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel: Satış fiyatı 1.519.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 860.500 TL.Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.920.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.059.400 TL.Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel: Satış fiyatı 1.589.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 900.500 TL.Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.990.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.098.300 TL.Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.890.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.042.700 TL.Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.926.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.062.700 TL.Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.962.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.082.700 TL.Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik: Satış fiyatı 1.999.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.103.300 TL.

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Satış fiyatı 1.965.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.097.006 TL.


Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: Satış fiyatı 2.150.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.199.784 TL.


Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Satış fiyatı 2.275.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.269.228 TL.


Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Satış fiyatı 2.335.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.302.562 TL.


Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Satış fiyatı 2.630.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.389.901 TL.


Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Satış fiyatı 2.968.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.429.199 TL.


Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: Satış fiyatı 2.540.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.500.963 TL.


Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Satış fiyatı 2.775.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.549.056 TL.


Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT: Satış fiyatı 2.290.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.353.905 TL.


Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT: Satış fiyatı 2.873.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.603.500 TL.

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Satış fiyatı 1.965.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.097.006 TL.Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: Satış fiyatı 2.150.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.199.784 TL.Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Satış fiyatı 2.275.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.269.228 TL.Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Satış fiyatı 2.335.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.302.562 TL.Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Satış fiyatı 2.630.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.389.901 TL.Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Satış fiyatı 2.968.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.429.199 TL.Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: Satış fiyatı 2.540.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.500.963 TL.Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Satış fiyatı 2.775.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.549.056 TL.Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT: Satış fiyatı 2.290.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.353.905 TL.Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT: Satış fiyatı 2.873.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.603.500 TL.
Başlıklar :ötv muafiyetli araçengelli araç alımı2027 araç alım limitiötvsiz araç
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