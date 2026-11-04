İnternetteki fırsatçılığa bakanlık duvarı: İlandaki fiyatta manipülasyon yapan esnafa büyük ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından mercek altına alınan olayda, bir e-ticaret pazar yerinde listelenen oto yedek parçalarının etiketine 111 TL yazıldığı belirlendi. Ancak ürünü satın almak isteyen vatandaşlarla iletişime geçildiğinde, parçalar için sipariş dönemine göre 5 bin ila 6 bin TL arasında fahiş rakamlar istendiği deşifre edildi.

Söz konusu şüpheli fiyatlandırma üzerine harekete geçen kurul, satıcıdan izahat ve ilgili resmi belgeleri talep etti. İstenen evrakların bakanlığa ibraz edilmemesi üzerine süreç hızlandırıldı. İlanların açıkça tüketici algısını manipüle etmeye yönelik ve aldatıcı olduğuna hükmeden kurul, şu kararları aldı:

Satış tanıtımlarının ve ilgili reklamların derhal yayından kaldırılması,

Firmaya toplam 1 milyon 83 bin 706 TL tutarında idari para cezası kesilmesi.

Gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, şeffaf piyasa şartlarını zedeleyen ve vatandaşı sahte fiyatlarla mağdur eden girişimlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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