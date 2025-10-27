Yetki belgesiz ikinci el araç satışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan araç satışı yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira idari para cezası verdi.
Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü düzenli inceleme ve denetimler sonucunda, bu yıl içinde, ikinci el motorlu kara taşıtı alanında yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında uygulanan idari para cezası tutarının 174 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kayıt dışı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine geçit verilmediği vurgulandı.
Ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Bakanlığın yürüttüğü denetim ve düzenleme çalışmalarına kararlılıkla devam edildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın yetki belgesi zorunluluğu ile güvenli ve şeffaf ticaretin tesisini sağladığına işaret edildi.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletme için "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi" düzenlendiği ifade edildi.
Bakanlığın bu alandaki faaliyetlerine ilişkin bilgi de verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: