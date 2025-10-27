Yetki belgesiz ikinci el araç satışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı

"Bakanlığımızca yürütülen düzenli inceleme ve denetimler sonucunda, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye 102 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Yalnızca bu yıl içinde, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon liraya ulaşmıştır. Bakanlık olarak, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz"