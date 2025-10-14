25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesiyle birlikte, yerli üretim otomobil alacaklara ÖTV muafiyeti yolda. Hükûmetin hazırladığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, özellikle üç çocuklu ailelere özel teşvik ve indirimler planlanıyor. Programla birlikte hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli otomotiv üretiminin desteklenmesi hedefleniyor. İşte programa dahil markalar, modeller ve tüm ayrıntılar…

1 /9 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor.

2 /9 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.

3 /9 Ailelere özel destek paketi

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.



4 /9 Yerli üretim şartı

Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.



5 /9 İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…

Togg T10X Toyota CH-R Hyundai Bayon Hyundai i10



6 /9 Ford Tourneo Custom Ford E-Transit Fiat Fiorino

7 /9 Fiat Egea Cross Fiat Egea Sedan Volkswagen Transporter



8 /9 Hazırlanan düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı sona ermeden uygulanabileceğini ifade ediyor.