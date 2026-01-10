TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 42 sosyal konutun inşa edileceği Rize konut kurası, 15 Ocak tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Rize kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Rize merkez Hemşin, Güneysu, İkizdere, Pazar, Çayeli, Ardeşen TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

1 /15 500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 15 Ocak’ta İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 11:00’da Rize konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Rize kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Rize kura çekilişine katılacaklar listesi.

