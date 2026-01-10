Yeni Şafak
TOKİ Rize kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Hemşin, Güneysu, İkizdere, Pazar, Çayeli, Ardeşen kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 42 sosyal konutun inşa edileceği Rize konut kurası, 15 Ocak tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Rize kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Rize merkez Hemşin, Güneysu, İkizdere, Pazar, Çayeli, Ardeşen TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ'nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 15 Ocak'ta İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde saat 11:00'da Rize konut kurası gerçekleştirilecek.

TOKİ Rize kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

