Motorine indirim geldi mi, ne zaman? Motorine indirim sonrası fiyatlar ne kadar olacak? 9-10 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketliliğin ardından motorin için indirim sinyali güçlendi. Sektör kaynaklarına göre 10 Ocak 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı aşağı çekilecek. Peki indirim ne kadar olacak, İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin kaç liraya düşecek? Güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar haberimizde.

1 /5 Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz cephesindeki seyrin ardından akaryakıt tabelalarında aşağı yönlü hareket bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk indirim yapılacak. Düzenleme 10 Ocak 2026 Cumartesi günü yürürlüğe girecek. İndirimle birlikte büyük şehirlerde motorin fiyatları 53-55 lira bandına inecek.



Motorine 93 kuruşluk indirim ne zaman? Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorinin litre fiyatı 93 kuruş gerileyecek. Yeni tarife, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. İndirim sonrası İstanbul’da motorinin litresi 53,45 liraya düşerken, Ankara’da 54,65 lira, İzmir’de ise 53,40 lira seviyesine inecek.





3 /5 Benzin ve LPG’de değişiklik yok Mevcut verilere göre benzin ve LPG fiyatlarında kısa vadede bir zam ya da indirim öngörülmüyor. Piyasadaki hareketliliğin motorinle sınırlı kalması bekleniyor.

4 /5 9 Ocak 2026 güncel fiyatlar İndirim öncesinde fiyatlar şehir bazında farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 53,17 TL, motorin 54,58 TL; Anadolu Yakası’nda motorin 54,38 TL seviyesinde. Ankara’da motorin 55,58 TL, İzmir’de ise 55,91 TL’den satılıyor. Bursa’da motorin litre fiyatı 55,52 TL olarak uygulanıyor.