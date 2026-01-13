TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Türkiye’de 2026 yılının ilk enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak ocak ayı verileri, yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik görünümü netleştirecek. Açıklanacak oranlar, özellikle kira artış hesaplamaları ve piyasa beklentileri açısından belirleyici olacak. Peki TÜİK, ocak ayı enflasyonunu hangi tarihte duyuracak?
2026 yılının ilk enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinin yeni yıldaki seyrini ortaya koyacak. Enflasyon oranları, hem vatandaşların alım gücü hem de kira artış oranları açısından yakından takip ediliyor. Gözler, TÜİK’in yayımlayacağı resmi takvime çevrilmiş durumda.
TÜİK ocak ayı enflasyon verisini ne zaman açıklayacak?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyurusuna göre, 2026 Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece yılın ilk enflasyon tablosu netleşmiş olacak.
Aralık 2025 enflasyon rakamları neydi?
Bir önceki aya ilişkin veriler, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklandı. Buna göre enflasyon, aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak kayda geçti. Böylece yıllık enflasyon, yıl sonunda sınırlı bir gerileme gösterdi.
TCMB’nin değerlendirmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici fiyatlarının aylık artışının yüzde 0,89 olduğunu, yıllık enflasyonun ise 0,18 puan düşüşle yılı yüzde 30,89 seviyesinde kapattığını bildirdi. Raporda, gıda fiyatlarının yıllık enflasyonu yukarı çekerken, enerji ve hizmet gruplarında görece sakin bir görünüm izlendiği vurgulandı.
Temel harcama gruplarında görünüm
Aralık ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artışları dikkat çekerken, enerji fiyatları genel olarak yatay seyretti. Hizmet grubunda kira artış hızının yavaşladığı, haberleşme hizmetlerinde ise fiyat artışlarının öne çıktığı belirtildi. Temel mallarda ise mevsimsel etkilerle giyim ve ayakkabı fiyatlarında düşüş görüldü.