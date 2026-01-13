Yeni Şafak
Eskişehir ve Bilecik'de yarın okullar tatil mi son dakika? 14 Ocak Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Eskişehir ve Bilecik'de yarın okullar tatil mi son dakika? 14 Ocak Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

15:4913/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Kar ve fırtına uyarıları, 14 Ocak için okul tatili beklentisini artırdı. Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlere göre birçok bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Veliler ve öğrenciler, il ve ilçe bazında valiliklerden yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

14 Ocak Çarşamba günü için hava koşulları alarm verirken, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu yeniden gündeme geldi. Meteoroloji, kar yağışı ve kuvvetli rüzgâra karşı uyarıda bulunurken, bazı illerde eğitime ara verilmesi ihtimali konuşuluyor. Resmi tatil kararları ise valiliklerin açıklamalarıyla netlik kazanacak.

14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak okullar tatil mi sorusu sorgulanırken, “14 Ocak okullar tatil mi” başlığı en çok aranan konular arasında. Valiliklerden kar tatili açıklaması gelip gelmediği merak ediliyor. Meteorolojik verilere göre sıcaklıklar düşüyor, yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil kararının netleşmesi için resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeli. 

Şu an için herhangi bir valilikten okul tatili açıklaması gelmedi. Öğrenciler 14 Ocak Çarşamba günü normal eğitim öğretimlerine devam edecekler. Valiliklerden okul tatil haberi gelmesi halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

