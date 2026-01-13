TOKİ başvuru parası ne zaman iade edecek sorusu, özellikle 500 bin sosyal konut TOKİ sürecine başvuran vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor; TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre kura sonucunda hak sahibi olamayanların TOKİ başvuru ücret iade edilmekte. 500 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediliyor. Hak sahibi olmayanlar ise 500 bin sosyal konut TOKİ para iadesi ne zaman yatar sorusunun cevabını arıyor. İşte TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası nasıl, nereden geri alınır? sorularının cevabı.
500 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 500 bin sosyal konut projesinde kuralar çekilmeye devam ederken, başvuru yapan vatandaşların gündeminde bu kez ücret iade süreci yer alıyor. Hak sahibi olamayanlar ise TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak, TOKİ 5 bin TL başvuru parası nasıl geri alınır, TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl yapılır, 500 bin sosyal konut TOKİ para iadesi ne zaman hesaba yatar gibi sorulara yanıt arıyor.
500 bin sosyal konut TOKİ para iadesi ne zaman yatar?
TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre, kura çekilişinde hak sahibi belirlenemeyen (adı çıkmayan) veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru bedeli, herhangi bir kesinti olmadan tamamen iade ediliyor. İade süreci, ilgili ilin kura çekim tarihi tamamlandıktan 5 iş günü sonrasında başlıyor.
TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?
Bu süre sonunda başvuru sahipleri, parayı yatırdıkları bankanın (genellikle Ziraat Bankası veya Halkbank) yetkili şubelerine kimlikleriyle giderek ya da ATM'lerden geri alabiliyor. Bazı bankalarda internet şubesi veya özel iade linkleri (örneğin Halkbank'ın TOKİ iade sayfası) üzerinden de işlem yapılabiliyor.
Kuraların 27 Şubat 2026'ya kadar aşamalı olarak süreceği göz önüne alındığında, her il için iade başlangıç tarihi o ilin kura tarihine göre değişiyor. En güncel bilgiler için TOKİ resmi sitesi (toki.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden kura sonuçlarını takip etmek faydalı olacaktır.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.