A101'in 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla raflara gelecek olan Aldın Aldın aktüel kataloğu yayınlandı ve alışveriş severleri yine cazip indirimlerle karşılıyor! Bu haftaki katalogda mutfak, ev tekstili, teknoloji, müzik aletleri ve bebek ürünleri gibi geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Özellikle V15 lite cep telefonu 5.499 TL, fondü makinesi 799 TL, kahve köpürtücü 219 TL, buharlı kırışıklık giderici 999 TL, ambiyans ışık 479 TL gibi küçük ev aletleri dikkat çekerken, 43 inç FHD Android LED TV 9.499 TL, sese duyarlı ambiyans aydınlatma 399 TL, full RGB gaming klavye 499 TL gibi teknoloji ürünleri de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 15 Ocak Perşembe A101’de bu hafta indirimde olan ürünler ve fiyat listesi.

2 /6 A101 15 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL 43" FHD Android Led Tv 9.499 TL 42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL

3 /6 Ambiyans Işık 479 TL Bluetooth Kulaklık 449 TL Kablosuz Hoparlör 599 TL Gaming Mouse 239 TL Çamaşır Makinesi 18.499 TL Bulaşık Makinesi 11.799 TL Buzdolabı 12.999 TL Fondü Makinesi 799 TL Buharlı Kırışıklık Giderici 999 TL Akıllı Tartı 349 TL Kahve Köpürtücü 219 TL Stand Mikser 4.399 TL Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL Çay Makinesi 2.399 TL Blender Seti 1.599 TL

4 /6 Bingit İlk Arabam 549 TL İkili Davul Seti 439 TL Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL Çıngıraklı Araba 89,50 TL -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5L 125 TL Oyuncak Çalışma Masası 189 TL Kes Bota Yapıştır 69,50 TL Presli Hamur Şekillendiren Seti 95 TL Oyuncak İlk Trenim 279 TL Hışırtılı Bez Kitap Seti 4'lü 279 TL Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL Yemek Tabağı 94,50 TL Pasta Tabağı 89,50 TL Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL Borosilikat Baharatlık 3'lü 159 TL Süzgeçli Saklama Kabı Seti 7'li 199 TL Mantar Kapaklı Sürahi 189 TL Silindir Tuzluk - Biberlik 2'li 149 TL Salata Maşası 39,50 TL Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL

5 /6 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL Tam Boy Keman 2.499 TL Tabureli Dijital Bateri Seti 6.999 TL Şemsiye 219 TL Mega Paket Buzdolabı Poşeti 80'li 49,50 TL Erkek Trekking Bot 649 TL Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL Erkek / Kadın Termal Bot Çorabı 59,50 TL Pamuklu Desenli 2 Parça Banyo Klozet Takımı 349 TL Kız / Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 79,50 TL Çocuk Termal Bot Çorabı 49,50 TL 3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL Mop Temizlik Kova Seti 569 TL 2 Katlı Bebek Basamak 149 TL