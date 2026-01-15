Yeni Şafak
A101’de bugün indirimde olan ürünler hangileri: A101 15 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

09:1915/01/2026, Perşembe
A101'in 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla raflara gelecek olan Aldın Aldın aktüel kataloğu yayınlandı ve alışveriş severleri yine cazip indirimlerle karşılıyor! Bu haftaki katalogda mutfak, ev tekstili, teknoloji, müzik aletleri ve bebek ürünleri gibi geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Özellikle V15 lite cep telefonu 5.499 TL, fondü makinesi 799 TL, kahve köpürtücü 219 TL, buharlı kırışıklık giderici 999 TL, ambiyans ışık 479 TL gibi küçük ev aletleri dikkat çekerken, 43 inç FHD Android LED TV 9.499 TL, sese duyarlı ambiyans aydınlatma 399 TL, full RGB gaming klavye 499 TL gibi teknoloji ürünleri de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 15 Ocak Perşembe A101’de bu hafta indirimde olan ürünler ve fiyat listesi.

A101 15 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu ile A101 “Aldın Aldın” indirimleri bu hafta da zengin ürün yelpazesiyle raflarda yerini alıyor. 15 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogda elektronikten ev eşyasına, beyaz eşyadan oyuncu ekipmanlarına, mobilyadan bebek ve giyim ürünlerine kadar birçok kampanyalı ürün bulunuyor. Kataloğun indirimli aktüel ürünler listesinde öne çıkan fırsatlar arasında 43″ FHD Android LED TV, farklı boyutlarda televizyon seçenekleri, gaming periferi ürünleri (RGB klavye, oyun mouse’u, kulaklık), Bluetooth hoparlör gibi teknoloji ürünleri yer alırken; beyaz eşya olarak çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi büyük ürünler de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki A101 aktüel ürünler afişi bu hafta neler sunuyor? İşte A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi tamamı.

A101 15 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu

APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL

43" FHD Android Led Tv 9.499 TL

42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL

Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL

V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL

Ambiyans Işık 479 TL

Bluetooth Kulaklık 449 TL

Kablosuz Hoparlör 599 TL

Gaming Mouse 239 TL

Çamaşır Makinesi 18.499 TL

Bulaşık Makinesi 11.799 TL

Buzdolabı 12.999 TL

Fondü Makinesi 799 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 999 TL

Akıllı Tartı 349 TL

Kahve Köpürtücü 219 TL

Stand Mikser 4.399 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Çay Makinesi 2.399 TL

Blender Seti 1.599 TL

Bingit İlk Arabam 549 TL

İkili Davul Seti 439 TL

Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL

Çıngıraklı Araba 89,50 TL

-30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5L 125 TL

Oyuncak Çalışma Masası 189 TL

Kes Bota Yapıştır 69,50 TL

Presli Hamur Şekillendiren Seti 95 TL

Oyuncak İlk Trenim 279 TL

Hışırtılı Bez Kitap Seti 4'lü 279 TL

Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL

Yemek Tabağı 94,50 TL

Pasta Tabağı 89,50 TL

Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL

Borosilikat Baharatlık 3'lü 159 TL

Süzgeçli Saklama Kabı Seti 7'li 199 TL

Mantar Kapaklı Sürahi 189 TL

Silindir Tuzluk - Biberlik 2'li 149 TL

Salata Maşası 39,50 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL

Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL

88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

Tam Boy Keman 2.499 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 6.999 TL

Şemsiye 219 TL

Mega Paket Buzdolabı Poşeti 80'li 49,50 TL

Erkek Trekking Bot 649 TL

Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL

Erkek / Kadın Termal Bot Çorabı 59,50 TL

Pamuklu Desenli 2 Parça Banyo Klozet Takımı 349 TL

Kız / Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 79,50 TL

Çocuk Termal Bot Çorabı 49,50 TL

3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL

Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL

Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL

Mop Temizlik Kova Seti 569 TL

2 Katlı Bebek Basamak 149 TL

Mama Tabağı 25 TL

Mikrofiberli El Mopu 169 TL

Bebek Banyo Oturağı 269 TL

Vantuzlu Depolama Filesi 69,50 TL

Bebek Yatağı 899 TL

Ayçiçek Yağı Teneke 10L 979 TL

Baldo Pirinç 5 KG 395,50 TL

3 Katlı Bambu Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

3 Katlı Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL

Bambu Dev Kağıt Havlu 59 TL

Ananas Sirkesi 500 ml 165 TL

Krem Peynir 400g 89,50 TL

Doğal Salamura Siyah Zeytin 1 KG 215 TL

Çok Amaçlı Buğday Unu 2 KG 67,50 TL

Salatalık Turşusu 670g 125 TL

Patatesli Hıngel Mantı 400g 64,50 TL

