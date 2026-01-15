A101'in 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla raflara gelecek olan Aldın Aldın aktüel kataloğu yayınlandı ve alışveriş severleri yine cazip indirimlerle karşılıyor! Bu haftaki katalogda mutfak, ev tekstili, teknoloji, müzik aletleri ve bebek ürünleri gibi geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Özellikle V15 lite cep telefonu 5.499 TL, fondü makinesi 799 TL, kahve köpürtücü 219 TL, buharlı kırışıklık giderici 999 TL, ambiyans ışık 479 TL gibi küçük ev aletleri dikkat çekerken, 43 inç FHD Android LED TV 9.499 TL, sese duyarlı ambiyans aydınlatma 399 TL, full RGB gaming klavye 499 TL gibi teknoloji ürünleri de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 15 Ocak Perşembe A101’de bu hafta indirimde olan ürünler ve fiyat listesi.
A101 15 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu ile A101 “Aldın Aldın” indirimleri bu hafta da zengin ürün yelpazesiyle raflarda yerini alıyor. 15 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogda elektronikten ev eşyasına, beyaz eşyadan oyuncu ekipmanlarına, mobilyadan bebek ve giyim ürünlerine kadar birçok kampanyalı ürün bulunuyor. Kataloğun indirimli aktüel ürünler listesinde öne çıkan fırsatlar arasında 43″ FHD Android LED TV, farklı boyutlarda televizyon seçenekleri, gaming periferi ürünleri (RGB klavye, oyun mouse’u, kulaklık), Bluetooth hoparlör gibi teknoloji ürünleri yer alırken; beyaz eşya olarak çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi büyük ürünler de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki A101 aktüel ürünler afişi bu hafta neler sunuyor? İşte A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi tamamı.
A101 15 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu
APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL
25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL
43" FHD Android Led Tv 9.499 TL
42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL
Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL
V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL
Ambiyans Işık 479 TL
Bluetooth Kulaklık 449 TL
Kablosuz Hoparlör 599 TL
Gaming Mouse 239 TL
Çamaşır Makinesi 18.499 TL
Bulaşık Makinesi 11.799 TL
Buzdolabı 12.999 TL
Fondü Makinesi 799 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 999 TL
Akıllı Tartı 349 TL
Kahve Köpürtücü 219 TL
Stand Mikser 4.399 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
Çay Makinesi 2.399 TL
Blender Seti 1.599 TL
Bingit İlk Arabam 549 TL
İkili Davul Seti 439 TL
Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL
Çıngıraklı Araba 89,50 TL
-30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5L 125 TL
Oyuncak Çalışma Masası 189 TL
Kes Bota Yapıştır 69,50 TL
Presli Hamur Şekillendiren Seti 95 TL
Oyuncak İlk Trenim 279 TL
Hışırtılı Bez Kitap Seti 4'lü 279 TL
Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL
Yemek Tabağı 94,50 TL
Pasta Tabağı 89,50 TL
Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL
Borosilikat Baharatlık 3'lü 159 TL
Süzgeçli Saklama Kabı Seti 7'li 199 TL
Mantar Kapaklı Sürahi 189 TL
Silindir Tuzluk - Biberlik 2'li 149 TL
Salata Maşası 39,50 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL
Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL
88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL
Tam Boy Keman 2.499 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti 6.999 TL
Şemsiye 219 TL
Mega Paket Buzdolabı Poşeti 80'li 49,50 TL
Erkek Trekking Bot 649 TL
Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL
Erkek / Kadın Termal Bot Çorabı 59,50 TL
Pamuklu Desenli 2 Parça Banyo Klozet Takımı 349 TL
Kız / Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 79,50 TL
Çocuk Termal Bot Çorabı 49,50 TL
3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL
Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL
Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL
Mop Temizlik Kova Seti 569 TL
2 Katlı Bebek Basamak 149 TL
Mama Tabağı 25 TL
Mikrofiberli El Mopu 169 TL
Bebek Banyo Oturağı 269 TL
Vantuzlu Depolama Filesi 69,50 TL
Bebek Yatağı 899 TL
Ayçiçek Yağı Teneke 10L 979 TL
Baldo Pirinç 5 KG 395,50 TL
3 Katlı Bambu Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
3 Katlı Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL
Bambu Dev Kağıt Havlu 59 TL
Ananas Sirkesi 500 ml 165 TL
Krem Peynir 400g 89,50 TL
Doğal Salamura Siyah Zeytin 1 KG 215 TL
Çok Amaçlı Buğday Unu 2 KG 67,50 TL
Salatalık Turşusu 670g 125 TL
Patatesli Hıngel Mantı 400g 64,50 TL