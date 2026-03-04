Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltında

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile yaklaşık dört saat önce İsrail'de Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Metan, "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
