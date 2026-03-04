Yeni Şafak
Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltında

18:424/03/2026, Çarşamba
Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile yaklaşık dört saat önce İsrail'de Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Metan, "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." dedi.


Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Adem Metan
#İlyas Efe Ünal
#İsrail
#Gözaltı
