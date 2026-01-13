Yeni Şafak
Erzurum TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı, 500 bin konut kurası ne zaman?

15:4813/01/2026, Salı
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın konut projesinde kura çekim işlemleri devam ediyor. 4 bin 905 konutun inşa edileceği Erzurum’da kura çekimi tarihi açıklandı. Peki Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?

81 ilde 500 bin sosyal konutun hayata geçirileceği Yüzyılın konut projesi kapsamında kura heyecanı sürüyor. Proje çerçevesinde 4 bin 905 konutun yapılacağı Erzurum için kura çekim takvimi netleşti. Vatandaşlar ise “Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura listeleri yayımlandı mı?” sorularına yanıt arıyor.

Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? 

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum kurası 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek.

Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Erzurum TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Erzurum TOKİ konutları nereye yapılacak?

ERZURUM MERKEZ (AZİZİYE,YAKUTİYE,PALANDÖKEN) 3500

AŞKALE 200

ÇAT 69

HINIS 50

HORASAN 200

İSPİR 100

KARAYAZI 100

KARAÇOBAN 50

KÖPRÜKÖY 50

NARMAN 50

OLUR 50

OLTU 100

PASİNLER 100

PAZARYOLU 50

ŞENKAYA 50

UZUNDERE 50

TEKMAN 56

TORTUM 80 sosyal konut inşa edecek. 

TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı? Başvuru kabul edilen ve reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

Erzurum'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Erzurum'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Erzurum'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Erzurum'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

