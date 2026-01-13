Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın konut projesinde kura çekim işlemleri devam ediyor. 4 bin 905 konutun inşa edileceği Erzurum’da kura çekimi tarihi açıklandı. Peki Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?
81 ilde 500 bin sosyal konutun hayata geçirileceği Yüzyılın konut projesi kapsamında kura heyecanı sürüyor. Proje çerçevesinde 4 bin 905 konutun yapılacağı Erzurum için kura çekim takvimi netleşti. Vatandaşlar ise “Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura listeleri yayımlandı mı?” sorularına yanıt arıyor.
Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum kurası 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek.
Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman?
500 bin sosyal konut projesinde Erzurum TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
Erzurum TOKİ konutları nereye yapılacak?
ERZURUM MERKEZ (AZİZİYE,YAKUTİYE,PALANDÖKEN) 3500
AŞKALE 200
ÇAT 69
HINIS 50
HORASAN 200
İSPİR 100
KARAYAZI 100
KARAÇOBAN 50
KÖPRÜKÖY 50
NARMAN 50
OLUR 50
OLTU 100
PASİNLER 100
PAZARYOLU 50
ŞENKAYA 50
UZUNDERE 50
TEKMAN 56
TORTUM 80 sosyal konut inşa edecek.
Erzurum'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Erzurum'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Erzurum'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Erzurum'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.