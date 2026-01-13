Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13 Ocak Salı maç programı

Bugünün futbol takviminde farklı ülkelerden önemli karşılaşmalar dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Fethiyespor deplasmanına çıkarken; Rams Başakşehir sahasında Boluspor’u ağırlayacak. İspanya Kral Kupası’nda Athletic Bilbao, Leonesa karşısında tur arayacak. İtalya Kupası’nda ise Roma ile Torino kozlarını paylaşacak. Günün programında ayrıca Almanya Bundesliga ve AFC U23 Şampiyonası müsabakaları da yer alıyor. Peki bugün sahaya hangi takımlar çıkıyor? İşte 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlar.
Bugün oynanacak maçlar hangileri? 13 Ocak Salı bugünkü maç programı
13:00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
14:30 İran - Lübnan AFC U23 Şampiyonası Spor Smart
14:30 Özbekistan - Güney Kore AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2
15:3 Rams Başakşehir - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
18:00 Gaziantep FK - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
19:30 BAE - Suriye AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2Spor Smart 2
19:30 Japonya - Katar AFC U23 Şampiyonası Spor Smart
20:30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga S Sport Plus
20:30 Fethiyespor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
22:30 B.Dortmund - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:30 Hamburg - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:30 Mainz - Heidenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus
23:00 Roma - Torino İtalya Kupası TRT Spor
23:00 Newcastle - Manchester City İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen
23:00 Leonesa - Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus
23:00 Real Sociedad - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus