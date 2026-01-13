Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13 Ocak Salı maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13 Ocak Salı maç programı

13/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Bugünün futbol takviminde farklı ülkelerden önemli karşılaşmalar dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Fethiyespor deplasmanına çıkarken; Rams Başakşehir sahasında Boluspor’u ağırlayacak. İspanya Kral Kupası’nda Athletic Bilbao, Leonesa karşısında tur arayacak. İtalya Kupası’nda ise Roma ile Torino kozlarını paylaşacak. Günün programında ayrıca Almanya Bundesliga ve AFC U23 Şampiyonası müsabakaları da yer alıyor. Peki bugün sahaya hangi takımlar çıkıyor? İşte 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlar.

Bugün oynanacak maçlar arasına Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması da var. Galatasaray, Fethiyespor ile, Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’le karşı karşıya gelecek. İspanya Kral Kupası kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapacak. Osasuna, Real Sociedad’ya konuk olacak. Stuttgart - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga için ter dökecek. İtalya Kupası ile AFC U23 Şampiyonası maçları da oynanacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte 13 Ocak Salı bugün oynanacak maçlar.

Bugün oynanacak maçlar hangileri? 13 Ocak Salı bugünkü maç programı

13:00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

14:30 İran - Lübnan AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

14:30 Özbekistan - Güney Kore AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2

15:3 Rams Başakşehir - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:00 Gaziantep FK - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

19:30 BAE - Suriye AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2Spor Smart 2

19:30 Japonya - Katar AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

20:30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:30 Fethiyespor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

22:30 B.Dortmund - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:30 Hamburg - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:30 Mainz - Heidenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

23:00 Roma - Torino İtalya Kupası TRT Spor

23:00 Newcastle - Manchester City İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen

23:00 Leonesa - Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

23:00 Real Sociedad - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

