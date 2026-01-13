X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

X ÇÖKTÜ MÜ? 13 OCAK 2026

13 Ocak 2026 günü Twitter (yeni adıyla X) platformunda bazı kullanıcılar erişim sorunları ve yavaşlama gibi problemlerle karşılaştığını bildiriyor. Bu teknik aksaklıklar nedeniyle "Twitter çöktü mü, neden donuyor?" gibi sorular sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.