X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

17:2313/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
13 Ocak 2026 Salı günü sosyal medya kullanıcılarının gündemine “Twitter çöktü mü?” sorusu oturdu. Bazı kullanıcılar X platformuna erişim sağlayamadığını belirtirken, yaşanan aksaklığın genel bir sistem sorunu olup olmadığı merak ediliyor.

Sosyal medya platformu X’te yaşandığı iddia edilen erişim sorunu, 13 Ocak 2026 itibarıyla kullanıcıların tepkisine neden oldu. Gün içinde birçok kişi hesaplarına giriş yapamadığını bildirirken, resmi bir açıklama olup olmadığı araştırılıyor.

X ÇÖKTÜ MÜ? 13 OCAK 2026

13 Ocak 2026 günü Twitter (yeni adıyla X) platformunda bazı kullanıcılar erişim sorunları ve yavaşlama gibi problemlerle karşılaştığını bildiriyor. Bu teknik aksaklıklar nedeniyle "Twitter çöktü mü, neden donuyor?" gibi sorular sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre de Elon Musk'ın X platformunda bugün zaman zaman kesintiler yaşanıyor.

#twitter
#X çöktü mü
#Twitter Erişim
