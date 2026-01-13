EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA MAAŞ LİSTESİ: SSK Bağkur kök maaş hesabında liste değişti: İşte emekliye zamlı kök tablosu...

HANGİ EMEKLİLER ZAMDAN YARARLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur'lular için taban maaş TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. AK Parti tarafından sunulan en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin ardından en çok merak edilen konu, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağı oldu.

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.