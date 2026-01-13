EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA MAAŞ LİSTESİ: SSK Bağkur kök maaş hesabında liste değişti: İşte emekliye zamlı kök tablosu...

Emekli zammı için belirlenen oranın açıklanmasının ardından yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi netleşti. Yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 18,6 artışla 20 bin TL’ye yükseltilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplarında da değişikliğe gidildi. Düzenlemenin TBMM’de ne zaman yasalaşacağı ve Resmi Gazete’de hangi tarihte yayımlanacağı merak ediliyor.
Temmuz ayı emekli zam oranının ortaya çıkmasıyla birlikte en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme gündemin ilk sıralarına yükseldi. Yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayan çalışmayla taban aylık yüzde 18,6 zamla 20 bin TL’ye çıkarıldı. Kök maaş hesaplarının yeniden belirlenmesi sonrası gözler Meclis sürecine ve Resmi Gazete takvimine çevrildi.
ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu hesapla beraber 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de tablo değişti. Sadece enflasyon rakamları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi.
Ancak 5 milyona yakın emeklinin maaş zammının en düşük emekli maaşının altında kalması nedeniyle kök aylıkları da etkiyecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma AK Parti tarafından geçtiğimiz hafta Meclis'e sunuldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL
Yapılan düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye çıkartıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.
Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi. Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.
HANGİ EMEKLİLER ZAMDAN YARARLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur'lular için taban maaş TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. AK Parti tarafından sunulan en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin ardından en çok merak edilen konu, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağı oldu.
Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.