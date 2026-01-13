İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? İstanbul Valiliği'nden son dakika 13 Ocak Salı kar tatili açıklaması

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HIZLANARAK DEVAM EDECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da bazı semtlerde, sahil semtlerinde kar yok. Çünkü denizin etkisinden dolayı sıcaklık tam düşmedi. Ama öğleden sonra merak etmesinler. O semtlerde de kar yağışı başlayacak. Şu anda kar topluyor. Öğleden sonra kar yağışı hızlanarak devam edecek. Yağmayan yerlere de yağacak. Çamlıca'da kar yüksekliği akşama kadar bir 10 santim olur. Bu gece sabaha kadar devam edecek bu kar yağışı. Özellikle Anadolu Yakası'nda biraz daha kuvvetli ve biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Yarın sabah Avrupa Yakası'nda kesilecek, ne zaman saat 07.00 civarlarında. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde yarın öğleye kadar da devam edebilir kar yağışı. Bu gece don olayı var, bundan dolayı buzlanma meydana gelebilir. Yarın okulların tatil olmasına gerek yok.