İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? İstanbul Valiliği'nden son dakika 13 Ocak Salı kar tatili açıklaması

İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla beraber birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller ve ilçeler kar yağışının ardından valilikler tarafından duyuruldu. Peki, kar yağışın etkisini sürdürmesi beklenen İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İstanbul Valiliği'nden son dakika 13 Ocak Salı kar tatili açıklaması.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul için kar yağışı bekliyordu ve kar Balkanlardan giriş yaptı. Dün yapılan bilgilendirme ile okullar mega kentte tatil edildi. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklenirken yarınki durum merak edilmeye başlandı. Bir yandan öğrenciler, bir yandan da veliler "13 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor.
İstanbul'da yarın (13 Ocak Salı) tatil mi?
Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 13 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'u bulutlu ve yağışsız bir hava bekliyor.
İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı devam etse de, il genelinde veya ilçe bazında alınmış bir tatil kararı bulunmuyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HIZLANARAK DEVAM EDECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da bazı semtlerde, sahil semtlerinde kar yok. Çünkü denizin etkisinden dolayı sıcaklık tam düşmedi. Ama öğleden sonra merak etmesinler. O semtlerde de kar yağışı başlayacak. Şu anda kar topluyor. Öğleden sonra kar yağışı hızlanarak devam edecek. Yağmayan yerlere de yağacak. Çamlıca'da kar yüksekliği akşama kadar bir 10 santim olur. Bu gece sabaha kadar devam edecek bu kar yağışı. Özellikle Anadolu Yakası'nda biraz daha kuvvetli ve biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Yarın sabah Avrupa Yakası'nda kesilecek, ne zaman saat 07.00 civarlarında. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde yarın öğleye kadar da devam edebilir kar yağışı. Bu gece don olayı var, bundan dolayı buzlanma meydana gelebilir. Yarın okulların tatil olmasına gerek yok.
"ÇIĞ TEHLİKESİ VAR"
Ama Anadolu'da kuvvetli kar yağışları var. Anadolu'da buzlanma ve çığ tehlikesi var. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda çığ tehlikesi riski artmış durumda."
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU