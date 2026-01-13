TRT 1 ekranlarının her Cuma izleyiciyi ekran başına kilitleyen iddialı yapımı "Taşacak Bu Deniz", 14. bölüm fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu. Yeni bölüm tanıtımında Oruç’un hayati tehlikesi ve Eleni’nin gözaltına alınması hikayenin gidişatını tamamen değiştirirken, İso ile Fadime'nin kan davasını bitirmek için önerilen nikah kararı izleyicileri şoke etti. Taşacak Bu Deniz 14. yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar.
Oruç ölecek mi?
"Nikah masasından kalktığın gibi ameliyat masasından da kalkacaksın" sözlerinin damga vurduğu fragmanda, karakterlerin hayatı bıçak sırtında. Peki, Oruç kurtulacak mı? Eleni meslekten ihraç mı edilecek? İşte 16 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak Taşacak Bu Deniz 14. bölüm fragman detayları ve olay yaratan sahneler.
Taşacak Bu Deniz 14. Bölümde Neler Olacak? Oruç İçin Kritik Saatler
Yayınlanan son fragmanla birlikte dizide tansiyon hiç olmadığı kadar yükseliyor. Oruç’un atardamarındaki yırtık nedeniyle saatler içinde ölebileceği haberi herkesi yasa boğuyor. Acil bir cerrah müdahalesi gereken Oruç için zaman daralırken, sevdikleri ameliyat masası başında umutlu bir bekleyişe geçiyor.
Eleni Gözaltında: Meslekten İhraç mı Edilecek?
Dizinin en sevilen karakterlerinden Eleni, yeni bölümde büyük bir hukuk savaşıyla karşı karşıya kalıyor. Fragmanda Eleni’nin gözaltına alındığı ve meslekten ihraç edilme tehlikesiyle yüzleştiği görülüyor. Bu durum Koçarı ve diğerleri için yeni bir krizin kapısını aralarken, "Bir kızı daha kaybetmeyeceğiz" sözleri duygusal anların yaşanacağının sinyalini veriyor.
Kan Davasını Bitiren Nikah: Fadime ve İso Evleniyor mu?
Dizideki düşmanlığı bitirecek tek yolun bir evlilik olduğu fikri 14. bölüme damga vuruyor. "Bu düşmanlık anca bu nikah olursa düzelir" çıkışı, Fadime ve İso'nun kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Ancak bu karara ailelerin tepkisi ve Fadime'nin "Çek vur beni" diyerek rest çekmesi, barışın o kadar kolay olmayacağını gösteriyor.
Taşacak Bu Deniz 14. Bölüm Fragmanı İzle
TRT 1'in heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanında şu sahneler öne çıkıyor:
Oruç'un Yaralanması: "Oruç'un atardamarında yırtık var, bu halde kalırsa saatler içinde ölür".
Boşanma Krizi: Koçarı'nın "Seni kurtarana kadar boşanmayacağım" sözleri.
Aşk ve Nefret: "Sen benden nefret et, ben seni tek başıma severim".
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?
Başrollerinde güçlü isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz 14. bölümüyle 16 Ocak Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.