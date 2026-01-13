Kan Davasını Bitiren Nikah: Fadime ve İso Evleniyor mu?

Dizideki düşmanlığı bitirecek tek yolun bir evlilik olduğu fikri 14. bölüme damga vuruyor. "Bu düşmanlık anca bu nikah olursa düzelir" çıkışı, Fadime ve İso'nun kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Ancak bu karara ailelerin tepkisi ve Fadime'nin "Çek vur beni" diyerek rest çekmesi, barışın o kadar kolay olmayacağını gösteriyor.