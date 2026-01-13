Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi yapılmakta. 500 bin konut projesinde diğer kategorisine %40 kontenjan ayrıldı. İlgili kategoride hak sahibi olamayanlar, diğer kategori grubuna dahil edilmekte. Vatandaşlar, TOKİ kurasında başvurduğum grup dışında başka bir gruptan konut çıktı ne yapmalıyım? Hangi şartları dikkate almalıyım? sorusuna yanıt arıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında, başvuruda bulunan vatandaşlar arasından hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Projede toplumsal öncelikler dikkate alınarak kontenjan dağılımı yapıldı. Buna göre; şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılırken, diğer başvuru sahipleri için yüzde 40’lık bir pay belirlendi. Kura çekilişinde ilgili kategoride hak sahibi olamayanlar, diğer kategori grubuna dahil edilmekte. Vatandaşlar, TOKİ başvurduğum grup dışında başka bir gruptan çıktı ne yapmalıyım? Hangi şartları dikkate almalıyım? sorusuna yanıt arıyor.
Emekli grubundan başvurdum. Diğer kategori grubunda çıktı. Ben hangi grubun şartını taşıyacağım? sorusu, TOKİ kurasında hak sahibi olanlarca sorulmakta. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “Başvuru yapmış olduğunuz kategori üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.” denildi.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.