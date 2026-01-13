Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Sarayönü İlçesi Yukarı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 127 sosyal konut tamamlandı. Peki TOKİ Konya sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte Konya Sarayönü Yukarı Mahallesi 4. Etap sosyal konut projesi teslim takvimi.
TOKİ eliyle inşaa edilen Konya'nın Sarayönü İlçesi Yukarı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 127 sosyal konut tamamlandı.
TOKİ Konya sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Tamamlanan konutlar, 08-16 Ocak 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Konya Sarayönü Yukarı Mahallesi'nde inşası tamamlanan 4. Etap sosyal konut projesinde hak sahipleri için teslimatlar 8 Ocak 2026 itibarıyla başladı.
Toplam 8 bloktan oluşan modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 95 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 olmak üzere toplam 127 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.