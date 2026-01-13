TOKİ Konya sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Toplam 8 bloktan oluşan modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 95 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 olmak üzere toplam 127 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.