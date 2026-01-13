İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan üç aylar, 21 Aralık'ta başladı. Bu mübarek aylar içinde, Müslümanlara gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer almakta. Regaip Gecesi, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edildi. Sırada Miraç Gecesi var. Miraç Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Peki, Miraç Gecesi ne zaman, hangi gün?

MİRAÇ GECESİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın (C.C) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi 6 Şubat'ta idrak edilecek. Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Ramazanın müjdecisi" Berat Gecesi'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

MİRAÇ NE DEMEK?

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (s.a.v) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır.

Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak Âlemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır.

Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır.

Miraç; varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak, kendisi, çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.

MİRAÇTA PEYGAMBERİMİZE VERİLENE HEDİYELER NELER?

Peygamber Efendimiz (sas), miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti; üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir. Bu üç hediye aslında, İslâm’ın gayesini sembolize etmektedir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2026 yılında Şubat ayında başlayacak. Ramazan’ın 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 19 Şubat Perşembe olacak. 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak. Milyonlarca Müslüman 19 Şubat itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 19 Mart Perşembe gününe kadar oruç tutacak. 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılı Kurban Bayramı, mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram ve arefe günleri takvimde şu şekilde yer alıyor:

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefe Günü (yarım gün mesai)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Günü



