Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırıları esefle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarından sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bu günlerde daha yoğun olarak dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine devam ediyor. Kimseyi ayırmadan birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Teşkilatımızı yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha büyük bir gayret bekliyorum. Gazze'de, Sudan'da, Somali'de milletimizin katkılarıyla kurulan sofralarda Türkiye için dualar ediliyor.





'İran'a yönelik saldırıları esefle karşılıyoruz'

Ne yazık ki bir taraftan Pakistan-Afganistan bir taraftan işte son günlerdeki İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı malumunuz, malumumuz.

Bölgemizde ve İslam dünyasında barış ve huzur ortamının oluşması için çabalarken komşumuz İran'a yönelik (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan ABD ve İsrail saldırılarından derin üzüntü duyuyoruz. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Taraflar güven bunalımını aşamadı, İsrail süreci zehirledi. Bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz. Savaşın daha da büyümemesi için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Önce ateşkesin tesisi ardından müzakerelere dönülmesi için çabalarımızı artıracağız. Askerimiz polisimiz jandarmamız istihbaratımız her türlü önlemi alıyor.





'28 Şubat Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattı'

Bugün Türk siyaset tarihinin en kara döneminden 28 Şubat'ın yıl dönümü. Postmodern darbenin üzerinden tam 29 sene geçti. 28 Şubat geride devasa bir enkaz yığını bırakmıştır. Hem ekonomik hem sosyal hem de bireysel ciddi travmalara yol açmıştır. 29 sene önce ikna odalarına alınan başörtülü kızlarımız, bugün devletin tüm kademelerinde hiçbir kısıtlama olmadan özgürce görev yapıyor. Yapılan hesaplamalar 28 Şubat müdahalesinin Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını ortaya koyuyor. Milletimizin 'gerici, mürteci, takunyalı, çarşaflı, sakallı' denilerek aşağılandığı, inancından dolayı tahkir edildiği günler artık geride kalmıştır.

Nesli tükenmekte olan üç-beş şuursuz çıkmış yayınladıkları bildirilerle milletimizin fertleri arasına nifak sokmaya çalışıyor.

Çocuklarımızın milli ve manevi değerleriyle erken yaşta tanışması, ruh ve medeniyet kökleriyle güçlü bağlar kurması bunların asabını bozuyor.

Üniversitelerimiz, yargımız, artık vakitlerini siyasete balans ayarı yapmak için değil asli vazifelerini yerine getirmek için harcıyor.

