Ankara’da yaşanan su kesintisi vatandaşları bezdirdi. Her gün su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Ankaralılar, Bugün Ankara’da su kesintisi var mı, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi var, ASKİ sular ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt arıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurularına göre, 13 Ocak 2026 itibarıyla bazı ilçelerde devam eden arıza kaynaklı plansız su kesintileri yaşanıyor. İşte ASKİ’nin 13 Ocak su kesintisi programına göre kesintiden etkilenecek mahalleler listesi.

MAMAK Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 12.01.2026 23:00:00 Tamir Tarihi: 13.01.2026 14:00:00 Mamak İlçesi, Akdere mahallesi 386/1 Sokak ve 386/2 Sokaklarda Q200'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 12 Ocak 2026 22:30 ile 13 Ocak 2026 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Mamak İlçesi, Akdere mahallesi.

ALTINDAĞ Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 13.01.2026 06:15:00 Tamir Tarihi: 13.01.2026 11:00:00 Karapürçek mahallesinde Yeşil kuşak caddesi içerisinde İçme suyu Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 13.01.2026 saat 06:00 ile 13.01.2026 saat 11:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Karapürçek Mahallesinin tamamı.