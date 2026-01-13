Yeni Şafak
ASKİ duyurdu: Ankara’da bugün su kesintisi var mı, sular kaçta gelecek?

ASKİ duyurdu: Ankara’da bugün su kesintisi var mı, sular kaçta gelecek?

13/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Ankara’da yaşanan su kesintisi vatandaşları bezdirdi. Her gün su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Ankaralılar, Bugün Ankara’da su kesintisi var mı, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi var, ASKİ sular ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt arıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurularına göre, 13 Ocak 2026 itibarıyla bazı ilçelerde devam eden arıza kaynaklı plansız su kesintileri yaşanıyor. İşte ASKİ’nin 13 Ocak su kesintisi programına göre kesintiden etkilenecek mahalleler listesi.

Ankara'da artan su kesintileri halkı çileden çıkardı. Her gün su bulma mücadelesi veren vatandaşlar, “Bugün Ankara'da su kesintisi var mı, Ankara'da hangi ilçelerde su kesinti yaşanıyor? ASKİ sular ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle Mamak, Pursaklar ve Altındağ ilçelerinde etkili olan kesintiler, içme suyu hatlarındaki arızalardan kaynaklanıyor. İşte ASKİ 13 Ocak su kesintisi olacak mahalleler listesi.

MAMAK

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 12.01.2026 23:00:00

Tamir Tarihi: 13.01.2026 14:00:00

Mamak İlçesi, Akdere mahallesi 386/1 Sokak ve 386/2 Sokaklarda Q200'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 12 Ocak 2026 22:30 ile 13 Ocak 2026 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Mamak İlçesi, Akdere mahallesi.

ALTINDAĞ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 13.01.2026 06:15:00

Tamir Tarihi: 13.01.2026 11:00:00

Karapürçek mahallesinde Yeşil kuşak caddesi içerisinde İçme suyu Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 13.01.2026 saat 06:00 ile 13.01.2026 saat 11:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Karapürçek Mahallesinin tamamı.

POLATLI

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 13.01.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.01.2026 15:00:00

Şentepe Mahallesi Bir Bölümüne Fatin Rüştü Zorlu caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 10:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü.

