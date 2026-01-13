Yeni Şafak
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davası ertelendi

13/01/2026, Salı
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 ila 3 yıl arasında hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan şaibelerle ilgili Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 23 şubat 2026 tarihine ertelendi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın, ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 23 Şubat'a ertelendi.




