Şaibeli kurultayın ceza davası devam ediyor: İmamoğlu duruşmalara katılmayacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında rüşvet ile yolsuzluk davası sebebiyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına bugün başlandı.

İlk celsesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince 4 Kasım 2025'te görülen duruşmada mahkeme, dosyaya giren tüm evrakların okudu.

KENDİ HAYATIMI NEDEN RİSKE ATAYIM?

Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan ve duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Aydöner, bugüne kadar görev aldığı hiçbir süreçte böyle bir suçlamayla karşılaşmadığını belirterek, "Kendi hayatımı neden riske atayım, 15 yıllık partili geçmişime neden leke süreyim?" dedi.

'MARKET KARTI' İDDİALARI

Tanık Tolga Erdoğan’ın, İstanbul İl Kongresi’nde delegelerin tercihlerini etkilemek amacıyla 'market kartları dağıtıldığı' yönündeki iddialarını reddeden Aydöner, bu iddialara ilişkin İstanbul’daki soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini ifade etti. Aydöner, sosyal medyada kendilerine yönelik paylaşımlara da tepki göstererek, “Bizim lekelenmeme hakkımız yok mu? Bizim ailemiz yok mu?” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SEGBİS’LE SAVUNMA YAPTI

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanarak savunma yaptı. Yargının ve mahkemelerin meşgul edildiğini öne süren İmamoğlu, süreci “utanç verici” olarak nitelendirdi.

ŞEFFAFLIK SAVUNMASI

CHP kurultayının şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini savunan İmamoğlu, delegeleri etkilemeye yönelik herhangi bir girişimin söz konusu olmadığını belirtti. İmamoğlu, divan başkanlığı teklifinin ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını ifade etti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmelerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatarak, bu temasların kurultayın sakin bir ortamda geçmesine yönelik olduğunu söyledi.

Savunmasında sert ifadeler kullanan İmamoğlu, “Hukuki temelden yoksun iftiraları şiddetle reddediyorum. Gerçeğin olmadığı bir senaryonun ayakta kalması mümkün değildir” dedi.

AVUKATLA BİRLİKTE SAVUNMA TALEBİ

SEGBİS odasında avukatının yanında bulunmasına izin verilmediğini dile getiren İmamoğlu, bu durumun adil yargılanma hakkını zedelediğini savundu.

DURUŞMALARA KATILMAYACAĞIM

İmamoğlu, yargılama sürecinin sanıklar açısından beraatle sonuçlanmasını temenni ettiğini belirterek, bundan sonraki duruşmalara katılmak istemediğini söyledi.

Mahkeme, sanık beyanlarının alınmasına devam edilmesine karar verdi.