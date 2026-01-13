CHP’den komisyona öneri: İmamoğlu’nu kurtarmak için yeni hamle

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin Meclis ayağını yürüten Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun bugün yapacağı üçüncü toplantı öncesi, CHP’nin Ekrem İmamoğlu için raporda ayrı bir başlık açılmasını istediği öğrenildi. CHP cephesi, İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması konusunun raporda yer almasını talep etti. Raporda, kamu görevlilerine hakaret suçu, örgütlü suçlar ve belediye başkanlarının yargılanması ile ilgili şartlarla kayyum uygulamalarını zorlaştıran düzenlemelerin yer alması da istendi.

CHP, komisyon raporunda İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yolsuzluk ve casusluk operasyonları kapsamında tutuklu yargılanan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliye edilmesini de talep etti. Kayyum uygulamasına son verilmesinin yanı sıra belediye başkanlarının görevleri sırasında dokunulmaz olmasının da raporda yer almasını istedi. AK Parti ve MHP, CHP'nin taleplerinin “Terörsüz Türkiye hedefiyle örtüşmediği”, DEM Parti ise “Taleplerin karşılanması zor olduğu" görüşünde oluğu ifade ediliyor.

RAPOR İÇİN 7 BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Komisyonu'nun hazırlığını sürdürdüğü ortak raporun 7 ana başlıktan ve yaklaşık 40 sayfa olması bekleniyor. Raporun ay sonunda tamamlanması üzerinde duruluyor. Rapor başlıkların ise, “Komisyonun Amacı ve Çalışmaları, Kürt Sorunu, Türk-Kürt Kardeşliğinin Tarihsel Anlamı, Terör Sorunu, Örgütün Silahsızlandırılması, Silah Bırakanların Geri Dönüşleri ve Yargılanmalarının Hukuki Altyapısı, Demokrasi ve Hukuk, Silah Bırakıp Teslim Olan Örgüt Mensuplarının Topluma Kazandırılması” olması bekleniyor.







