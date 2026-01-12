Kemalist ve feminist Feyza Altun İran'daki işgalcilerin ve ABD-İsrail'in borazanlığını yapıyor

İran’ın başkenti Tahran’da başlayan protestolar ülkenin tamamına yayıldı. Protestolarda en az 45 kişi öldü ve 2 bin 200 kişi gözaltına alındı. ABD ve İsrail, kamu mallarına zarar veren birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan protestoculara destek verdi. Türkiye'de de Hadise, Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Feyza Altun gibi ünlü isimler İran'daki protestoculara arka çıktı.





Hadise, ''Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz'' ifadelerini kullanırken Gülben Ergen, ''Komşumuz İran’ın demokrasi yolundaki onurlu mücadelesini yürekten destekliyorum'' diyerek işgalcilerin yanında yer aldı.





İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan 'Ebru Gündeş, Dualarımız ve kalbimiz sizinle İran' paylaşımında bulundu.





FEYZA ALTUN'DAN 3 DİLDE ARALIKSIZ YAYIN

Sosyal medyadan destek olan ünlü isimlerin arasında Feyza Altun'un yoğun bir şekilde başlattığı propaganda dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından durmaksızın video paylaşan, 3 dilde yayın yapan ve ana dili gibi Farsça konuşan Altun, dün halkı sokağa davet ederek İran konsolosluğu önüne çağırmıştı.





KONSOLOSLUKTA OLAY ÇIKTI: 'ÜLKEMDE SİYONİST İSTEMİYORUM' DİYE TEPKİ ÇEKTİ

Avukat Feyza Altun’un çağrısı üzerine bir grup İranlı muhalif, İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak açıklamaya izin verilmemesi üzerine grup yakındaki bir kafeye geçti. Bu sırada kafeye gelen vatansever bir grup, “Ülkemde siyonist istemiyorum” ve “Siyonist Şah” sloganları atarak basın açıklamasını engelledi.





İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin tüm ailesini Instagram hesabından takip eden Feyza Altun için sosyal medyada ''İran'daki ABD-İsrail destekli eylemlerin Türkiye ayağını yönetiyor'' iddiaları dolaşıyor.









SON 2 GÜNDE 8 VİDEO SAYISIZ HİKAYE İLE İRAN'DAKİ EYLEMCİLERE DESTEK

Yıllar önce adliyede bebeğiyle duruşmaya girerken çekilen fotoğrafıyla tanınan ve bugüne kadar ''AK Partili herkesten nefret ediyorum, Yallah Arabistan'a, 'Suriyelilere ırkçılık yapma' diyene küfür ederim'' gibi nefret söylemleriyle gündeme gelen Feyza Altun'un İran'daki eylemlere yoğun destek vermesi şaşkınlığa sebep oldu.





Altun, son 2 günde üç dilde 8 video ve sayısız hikaye ile Siyonizm destekli eylemleri Türkiye'ye çekmek istedi.



















