Kemalist ve feminist Feyza Altun İran'daki işgalcilerin ve ABD-İsrail'in borazanlığını yapıyor

İran'da ABD ve Siyonizm destekli eylemler devam ederken avukat Feyza Altun'un adeta 'İran'daki işgalcilerin Türkiye'deki sesi' gibi organize paylaşımlar yapması dikkat çekti. CHP'li kimliğiyle tanınan ve nefret söylemleriyle gündeme gelen Altun, 3 dilde aralıksız yayın yapmaya başladı. Herkesi Türkiye'deki İran Konsolosluğu'na davet eden Altun, polisin olaya müdahale etmesiyle birlikte bir kafeye sığındı. Ünlü avukata burada da vatandaşlar tepki gösterdi, 'Ülkemde siyonist istemiyorum!' sloganları atıldı ve basın açıklaması engellendi. Gülben Ergen, Hadise, Ebru Gündeş gibi ünlüler de İran'daki protestoculara destek olmak için arka arkaya paylaşımlar yaptı.
İran’ın başkenti Tahran’da başlayan protestolar ülkenin tamamına yayıldı. Protestolarda en az 45 kişi öldü ve 2 bin 200 kişi gözaltına alındı. ABD ve İsrail, kamu mallarına zarar veren birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan protestoculara destek verdi. Türkiye'de de Hadise, Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Feyza Altun gibi ünlü isimler İran'daki protestoculara arka çıktı.
İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan 'Ebru Gündeş, Dualarımız ve kalbimiz sizinle İran' paylaşımında bulundu.
Sosyal medyadan destek olan ünlü isimlerin arasında Feyza Altun'un yoğun bir şekilde başlattığı propaganda dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından durmaksızın video paylaşan, 3 dilde yayın yapan ve ana dili gibi Farsça konuşan Altun, dün halkı sokağa davet ederek İran konsolosluğu önüne çağırmıştı.
Avukat Feyza Altun’un çağrısı üzerine bir grup İranlı muhalif, İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak açıklamaya izin verilmemesi üzerine grup yakındaki bir kafeye geçti. Bu sırada kafeye gelen vatansever bir grup, “Ülkemde siyonist istemiyorum” ve “Siyonist Şah” sloganları atarak basın açıklamasını engelledi.
Yıllar önce adliyede bebeğiyle duruşmaya girerken çekilen fotoğrafıyla tanınan ve bugüne kadar ''AK Partili herkesten nefret ediyorum, Yallah Arabistan'a, 'Suriyelilere ırkçılık yapma' diyene küfür ederim'' gibi nefret söylemleriyle gündeme gelen Feyza Altun'un İran'daki eylemlere yoğun destek vermesi şaşkınlığa sebep oldu.
Altun, son 2 günde üç dilde 8 video ve sayısız hikaye ile Siyonizm destekli eylemleri Türkiye'ye çekmek istedi.