Gülben Ergen, Hadise ile Feyza Altun'dan ABD ve İsrail’in İran’ı işgaline sosyal medyadan destek

İran’ın başkenti Tahran’da başlayan protestolar ülkenin tamamına yayıldı. Protestolarda en az 45 kişi öldü ve 2 bin 200 kişi gözaltına alındı. ABD ve İsrail, kamu mallarına zarar veren birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan protestoculara destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşananları 'bağımsızlık mücadelesi' olarak yansıtmaya çalışırken “Bu konuda yardım etmeye hazırız” dedi. Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a müdahalesi olasılığını görüştü.





ABD ve İsrail'in İran'a müdahalesi ve işgali söz konusuyken Türkiye'de de bazı ünlü isimler söz konusu hukuk dışı müdahaleye apaçık destek verdi. Batı’nın işaret ettiği krizlere anında refleks gösteren Gülben Ergen, Feyza Altun ve Hadise'nin tepki çeken paylaşımları şöyle:





HADİSE: İRAN YANINDAYIZ

İran'da yaşananlarla ilgili paylaşım yapan Hadise, ''Sessiz kalamam. İran’da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim. Bir ses olalım.'' ifadelerini kullandı.





GÜLBEN ERGEN: İRAN'I YÜREKTEN DESTEKLİYORUM

Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’yi saygıyla anıyorum ve komşumuz İran’ın demokrasi yolundaki onurlu mücadelesini yürekten destekliyorum.





FEYZA ALTUN'DAN PROTESTOCULARA 3 DİLDE DESTEK

Avukat Feyza Altun da sosyal medyadan Türkçe, İngilizce ve Farsça yaptığı paylaşımlarla ABD ve İsrail destekli İran'daki protestoculara destek verdi. Altun, Instagram paylaşımında şu ifadelerle halkı sokağa davet etti:





''Aziz ve cesur İranlılar,Yarın saat 13.00’te, özgürlük talebimizin sesini barışçıl bir şekilde yükseltmek için İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde bir araya geliyoruz. Polisin müdahalesiyle karşılaşabiliriz; ancak konu vatan olunca artık kalplerimizde korkuya yer yok. Bugün, yan yana durmamız gereken gündür. İran’ın özgürlüğü için, umut dolu yüreklerimiz ve pankartlarımızla yarın konsolosluk önünde sizleri bekliyoruz.''





İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.











