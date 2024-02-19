Sapkın avukat Feyza Altun dini değerlere küfürler yağdırmıştı: Gözaltı kararı verildi

Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, 'Konuşmayan susan o ünlülerden hesap soracağız' şeklindeki mahalle baskısı anlayışını gözler önüne seren CHP'li avukat Feyza Altun'un paylaşımına sert tepki gösterdi. Bardakçı, "Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça “Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!” diyen bu mesaj, Türkiye’deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl “postallı” hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir! İktidara gelip güce kavuştukların düşünün. Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!" dedi.