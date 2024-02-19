|
Gündem

Sapkın avukat Feyza Altun dini değerlere küfürler yağdırmıştı: Gözaltı kararı verildi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Feyza Altun dini değerlere yönelik çirkin ifadelerine bir yenisini daha ekledi. Daha öncede "Trans çocuklar vardır" diyerek pedofiliye olan merakını açık eden Altun sosyal medya hesabı üzerinden Kur'an'ın değerlerinin bütününü ifade eden 'şeriat'a alenen küfür etti. Hadsiz sözleri büyük infial uyandıran Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

14:45 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:49 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Feyza Altun
Feyza Altun

Türkiye'de toplumun dini değerlerine aşağılama ve hakaret etme furyası hız kesmeden devam ediyor.


Daha önce Kelime-i Tevhid üzerinden başlatılan şeriat tartışmaları ile dini değerler açıkça hedef alınmıştı. Şimdi de sık sık dini milli ve manevi değerlere yönelik çirkin söylemleri ile gündeme gelen ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat
Feyza Altun
bir skandala daha imza attı.

Gözaltı kararı verildi

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımın ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen Feyza Altun'un evinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Evinde yapılan arama ve el koyma işleminin ardından Feyza Altun gözaltına alınarak emniyete sevk edileceği öğrenildi.



Dini değerlere küfürler yağdırdı

Atatürk maskesinin arkasına saklanan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dini değerlerin bütününü ifade eden 'şeriate' alenen küfür ve hakaretler edip, Müslümanları hedef gösterdi.


Paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullanan Altun
"Şeriate s*kayım"
yorumunu yaptı.

Başka paylaşımında
"Şeriate karşı her zaman mücadele edeceğiz"
diyen Altun, yine Atatürk'ün ardına saklanarak Mustafa Kemal fotoğrafıyla birlikte
"Burası laik bir ülke"
paylaşımında bulundu. Kendisine yapılan bazı yorumlara küfürlü yanıtlar da veren Feyza Altun
"Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak"
dedi.

İşte o paylaşımlar;



Sözleri infial uyandırdı


CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.


Skandal sözlerin ardından
#FeyzaAltunTutuklansın
etiketi X'te gündeme girdi. Kullanıcılar küfürbaz avukat hakında suç duyurusunda bulunma çağrıları yaptı. Altun daha öncede LGBT sapkınlığına destek vermek için sosyal medya hesabından
'trans çocuklar vardır'
paylaşımı yapmıştı.


Soruşturma başlatıldı

Altun'un sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Altun'un Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla ilgili olarak açıldı.





#Feyza Altun
#Şeriat
#Laiklik
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak! Başvuru ve sınav tarihleri paylaşıldı