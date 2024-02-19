Sapkın avukat Feyza Altun dini değerlere küfürler yağdırmıştı: Gözaltı kararı verildi

Türkiye'de toplumun dini değerlerine aşağılama ve hakaret etme furyası hız kesmeden devam ediyor.
Gözaltı kararı verildi
Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımın ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen Feyza Altun'un evinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Evinde yapılan arama ve el koyma işleminin ardından Feyza Altun gözaltına alınarak emniyete sevk edileceği öğrenildi.
Dini değerlere küfürler yağdırdı
Atatürk maskesinin arkasına saklanan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dini değerlerin bütününü ifade eden 'şeriate' alenen küfür ve hakaretler edip, Müslümanları hedef gösterdi.
Sözleri infial uyandırdı
CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma, Altun'un Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla ilgili olarak açıldı.