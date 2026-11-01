Trakya'da vatandaşlar sandık başında

Bulgaristan'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görev yapmak üzere ikinci turda yarışıyor. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için sandıklara akın etti.

TÜRKİYE'DE 78, TRAKYA'DA 15 SANDIK KURULDU

Seçimler için Türkiye genelinde toplam 78 sandık kurulurken, bu sandıkların 15'i Trakya bölgesinde yer aldı. Edirne'deki oy kullanma işlemi Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi. Görevliler, oy verme işlemi öncesinde vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, oy verme işleminin saat 20.00'ye kadar süreceğini bildirdi.

KIRKLARELİ BABAESKİ'DE ERKEN SAATLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Erken saatlerde merkeze gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu. Oyunu kullanan Zülfettin Hacıoğlu, ilk turda katılımın düşük kaldığını belirterek, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

TEKİRDAĞ'DA 50. YIL ORTAOKULU'NDA OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Tekirdağ'da oy verme işlemi 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta gerçekleştirildi. Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini belirterek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Dünya

Çifte vatandaşlara kritik sandık çağrısı: Pazar günü sesimizi duyurmak için oy kullanalım