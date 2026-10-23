Çifte vatandaşlara kritik sandık çağrısı: Pazar günü sesimizi duyurmak için oy kullanalım
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Birol Özkardeşler, Bulgaristan'da 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşlara sandık çağrısında bulundu. Özkardeşler, katılımın hem vatandaşlık görevi hem de soydaşların haklarını korumak adına büyük önem taşıdığını belirtti.
BRTK Genel Başkan Yardımcısı Birol Özkardeşler yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü yapılacak Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi önemde olduğunu vurguladı. Özkardeşler, "Ülkemizde ve İzmir'imizde yaşayan, Bulgaristan çifte vatandaşlığına sahip tüm hemşehrilerimizi sandık başına giderek demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz" dedi.
İZMİR'DE 8 FARKLI NOKTADA SANDIK KURULACAK
Seçim organizasyonuna ilişkin detayları paylaşan Özkardeşler, İzmir’de soydaşların yoğun olarak ikamet ettiği 8 ayrı noktada sandık kurulacağını açıkladı. Sandığa atılan her bir oyun demokratik katılımın güçlü bir ifadesi olduğu hatırlatıldı.
"BALKANLAR'DAKİ KÖKLERİMİZLE BAĞLARIMIZI KORUYALIM"
Seçimlerin köklerle olan bağı korumak açısından fırsat olduğunu belirten Özkardeşler, "Balkanlar'daki köklerimizle bağlarımızı korumak, sesimizi duyurmak ve geleceğe katkı sunmak için sandığa gidelim, demokratik hakkımızı kullanalım" sözleriyle tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.