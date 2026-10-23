Çifte vatandaşlara kritik sandık çağrısı: Pazar günü sesimizi duyurmak için oy kullanalım

BRTK Genel Başkan Yardımcısı Birol Özkardeşler yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü yapılacak Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi önemde olduğunu vurguladı. Özkardeşler, "Ülkemizde ve İzmir'imizde yaşayan, Bulgaristan çifte vatandaşlığına sahip tüm hemşehrilerimizi sandık başına giderek demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

İZMİR'DE 8 FARKLI NOKTADA SANDIK KURULACAK

Seçim organizasyonuna ilişkin detayları paylaşan Özkardeşler, İzmir’de soydaşların yoğun olarak ikamet ettiği 8 ayrı noktada sandık kurulacağını açıkladı. Sandığa atılan her bir oyun demokratik katılımın güçlü bir ifadesi olduğu hatırlatıldı.

"BALKANLAR'DAKİ KÖKLERİMİZLE BAĞLARIMIZI KORUYALIM"

Seçimlerin köklerle olan bağı korumak açısından fırsat olduğunu belirten Özkardeşler, "Balkanlar'daki köklerimizle bağlarımızı korumak, sesimizi duyurmak ve geleceğe katkı sunmak için sandığa gidelim, demokratik hakkımızı kullanalım" sözleriyle tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

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