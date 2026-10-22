Sırbistan erken seçime gidiyor: 'Öğrenci Listesi'nden Belgrad'da gövde gösterisi

Slavija Meydanı'nda binlerce kişi toplandı, Vucic salonda konuştu

Geleneksel parti yapılarının dışında üniversite gençliğinin öncülüğünde kurulan ve 250 kişilik aday listesiyle seçime giren "Öğrenci Listesi", Belgrad'ın tarihi Slavija Meydanı'nda geniş katılımlı bir miting ve yürüyüş düzenledi. Farklı kentlerden gelen destekçilerin de yer aldığı mitingde adalet, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü vurguları öne çıktı.

Başkentteki bir spor salonunda seçmenlerine hitap eden Aleksandar Vucic ise Sırbistan’ı zayıflatmak amacıyla dış kaynaklı kampanyalar yürütüldüğünü iddia ederek "Birleşmiş Sırbistan" ittifakının temiz bir kampanya yürüttüğünü savundu. Vucic'in mitinginde, ABD'li tartışmalı figür Valentina Gomez'in de katılımcılar arasında yer alması dikkat çekti. 18 siyasi oluşumun yarışacağı erken genel seçimde yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidecek.