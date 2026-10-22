Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihi eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önlenmesinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti. Ersoy, “Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.