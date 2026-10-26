Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’ye 8 bin 812 metrekarelik yeni bilgi merkezi: Beş asırlık Muradiye Mevlevihânesi de yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’de 8 bin 812 metrekare kapalı alana ve 160 bin kitap kapasitesine sahip yeni İl Halk Kütüphanesi ile yeniden ihya edilen Muradiye Mevlevihânesi’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek kütüphanenin açılışında “Bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır” diyen Ersoy, kütüphanelerin ekran bağımlılığına da çözüm olacağını vurguladı.