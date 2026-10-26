Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
08:52, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gündem
Meriç Nehri’nde adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem
Yasa dışı 'üreme hücresi ticareti' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem
Durdurulan araçta 7 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı
Başlıklar :Denetimdüzensiz göçmengüvenlik güçleri