Bin 263 yolcu taşıyan dev gemi Bodrum'da
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden Hollanda bayraklı "Volendam" isimli kruvaziyer, 1263 yolcu ve 596 mürettebatıyla Bodrum'a demir attı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistler kent merkezini ziyaret etti.
Bodrum, deniz turizminde hareketli günlerinden birini daha yaşadı. 237 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaşarak ilçeye turist kafileleri getirdi.
RODOS'TAN GELEN DEV GEMİ BODRUM LİMANI'NDA
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan dün hareket eden Hollanda bayraklı "Volendam" isimli dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na ulaştı. 237 metre uzunluğundaki gemide 1263 yolcu ve 596 mürettebat yer alıyor.
AMERİKALI TURİSTLER KENT MERKEZİNİ GEZDİ
Gemide bulunan ve ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarından oluşan yolcular, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrıldı. Turistler Bodrum kent merkezini, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı.
BİR SONRAKİ ROTA KUŞADASI
Bodrum'daki ziyaretlerini tamamlayan dev kruvaziyerin, akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.