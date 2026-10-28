Dalaman'da sağanak yağış kabusu: Tersakan Çayı taştı, yollar göle döndü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin içinden geçen Tersakan Çayı'nın debisinin yükselip taşması sonucu bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken, Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan yağışlar sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. Yolların suyla dolması ve derelerin taşması üzerine belediye ekipleri teyakkuza geçerken yetkililerden tedbir uyarısı geldi.
TERSAKAN ÇAYI TAŞTI: ŞEREFLER ESKİ FETHİYE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Gece boyunca süren şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi kritik seviyeye ulaştı. Çayın bazı noktalarda taşması nedeniyle Şerefler eski Fethiye yolu suyla kaplandı ve tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı.
YAĞIŞ AKŞAMA KADAR SÜRECEK
Sağanak yağış nedeniyle ilçedeki birçok mahallede su birikintileri oluştu ve bazı noktalarda su baskınları yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, Dalaman ve çevresindeki kuvvetli yağışların bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.
"EKİPLERİMİZ SAHADA, TEDBİRLİ OLUN"
Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, geceden itibaren tüm ekiplerin olumsuzluklara karşı görev başında olduğunu belirtti.
Başkan Durmuş, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.