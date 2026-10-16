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Suriye ziyareti partiyi karıştırmıştı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

Suriye ziyareti partiyi karıştırmıştı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

19:39, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 20:20, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Suriye ziyareti partiyi karıştırmıştı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
Başkanlık vekaletini Yeni Partili üyeye devreden Ahmet Aras, gelen tepkiler sonrası CHP'den ayrıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP üyeliğinden ayrılarak görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı. Şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kentteki hizmet çalışmalarının önüne geçtiğini belirten Aras, “Benim tarafım Muğla’dır” mesajı verdi. Aras, geçtiğimiz günlerde şehir dışına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili üyeye bırakmış, bu durum CHP'de tepkilere yol açmıştı.

Kararını X hesabından paylaşan Ahmet Aras, Muğla’nın çözüm bekleyen önemli meseleleri ve hayata geçirilmesi gereken hizmetleri bulunduğuna dikkat çekti.

Bir süredir kendisi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların Muğla’ya ve vatandaşlara katkı sağlamadığına inandığını ifade eden Aras, CHP üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi.

“Her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşacağım”

Belediye başkanlığının ayrım yapmadan herkese hizmet etmeyi gerektirdiğini vurgulayan Aras, siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer fark etmeksizin tüm vatandaşlara eşit yaklaşacağını belirtti.

Muğla’nın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletli hizmet götürmeye devam edeceğini kaydeden Aras, güçlü altyapı, güvenli ulaşım, doğanın korunması, üreticinin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflerini sıraladı.

Muğla için iş birliği mesajı

Merkezi yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kentin yararına olan konularda iş birliğine açık olduğunu belirten Aras, kararının geçmişte birlikte yürüdüğü yol arkadaşlarına duyduğu saygıyı değiştirmediğini ifade etti.

Muğla’nın geleceğini ve vatandaşların beklentilerini öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Aras, açıklamasını “Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir” sözleriyle tamamladı.

Suriye'ye gitti, koltuğunu Yeni Partili üyeye bıraktı

Ahmet Aras'ın, Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça’ya bırakması tartışmalara neden olmuştu.

Aras'ın CHP ile duygusal bağı kalmadığını ve ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, "Söz konusu durumun devamı halinde il disiplin kurulu başkanı olarak bizzat ben Sayın Aras'ın ihracı için genel merkeze başvuracağım" demişti.

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Başlıklar :MuğlaAhmet ArasCHPİstifa
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