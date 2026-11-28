Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin yaptığı değerlendirmede, Muğla bölgesinde hava sıcaklığının 4 Aralık tarihine kadar 1 dereceye kadar düşeceği uyarısı yapıldı.
Merkezin yaptığı açıklamada, "Antalya ve Muğla’nın iç ve yüksek kesimlerinin 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir" denildi.
Sıcaklık iç kesimlerden başlayarak azalacak
Açıklamada, "Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
29 Kasım ile 4 Aralık 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına tahmini
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, 1 Aralık 2026 Salı ve 2 Aralık 2026 Çarşamba günü kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve ilgililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önem arz ediyor.
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