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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan orman işçisi Hüseyin Çetin (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla-Aydın karayolunda saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada Çetin'e otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçerken çarpıldı

İddiaya göre, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Çetin, misafirliğe gitmek istediği asker arkadaşına bir alışveriş merkezinden hediye aldı.

Aynı iddiaya göre, dışarı çıktığında yolun karşısına geçmek isteyen Çetin'e S.D. yönetimindeki 34 PYJ 879 plakalı otomobil çarptı.

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İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Çetin, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü S.D. gözaltına alındı, jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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