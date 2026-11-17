Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nde çiftçi Barış Duruer'in de aralarında bulunduğu üreticiler, zeytin bahçelerinde hasat mesaisi yapıyor.

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Muğla'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda yetiştirilen zeytinde hasat başladı. Yıllık 157 bin 65 ton yağlık zeytin üretimiyle Türkiye'de 5'inci sırada yer alan kentte, hasat sezonuyla birlikte zeytin bahçeleri hareketlendi.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde de hasat mesaisi hız kazandı. Yıl boyunca ağaçlarının bakımını yapan üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren zeytin topluyor.

Zeytin Muğla ekonomisine katkı sağlıyor

Turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti olan Muğla'da zeytin ve zeytinyağı, yüzyıllardır bölge halkının sofralarında önemli yere sahip. Aynı zamanda 50 binden fazla ailenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

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Milas başta olmak üzere Bodrum, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde yoğun olarak gerçekleştirilen zeytin üretimi, Muğla ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Muğla'daki toplam 2 milyon 16 bin 273 dekar tarım alanının yüzde 49,6'sını zeytinlik alanlar oluşturuyor. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon dekar alanda yapılan zeytin yetiştiriciliğinin 524 bin dekarı ise Milas ilçesinde bulunuyor.

Muğla'daki toplam zeytinlik alanlarının yüzde 52,6'sına sahip olan Milas, üretimde ilk sırada yer alıyor. Türkiye genelindeki yağlık zeytin üretiminin yüzde 8,7'sini ise Muğla karşılıyor.

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IHA Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nde çiftçi Barış Duruer, bahçesinde uzun sopalı aletle zeytin hasadı yapıyor

Memecik zeytini öne çıkıyor

Bölgenin yerel çeşidi olan memecik zeytini, Muğla'daki zeytin üretiminde ön planda. Kentteki zeytinliklerin yaklaşık yüzde 70'inde memecik çeşidi yetiştirilirken, yüzde 25'inde Gemlik, kalan yüzde 5'lik bölümde ise Edremit ve Manzalina gibi farklı çeşitler bulunuyor.

Yağ kalitesiyle öne çıkan memecik zeytini, Muğla'nın zeytinyağı üretimindeki önemli değerleri arasında yer alıyor.

IHA Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nde çiftçi Barış Duruer, zeytin bahçesinde hasat mesaisi sürerken toplanan zeytin dolu torbalar, Muğla'da hasat sezonunun başladığını gösteriyor.

Baydar'dan bereketli hasat temennisi

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, zeytinin Muğla tarımı ve ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi.

Muğla'nın sahip olduğu zeytinlik alanları ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Baydar, "Yaklaşık 1 milyon dekar alanda gerçekleştirilen zeytin yetiştiriciliği, yüzlerce ailemizin geçim kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle bölgemize özgü memecik zeytini, yağ kalitesi ve kendine has özellikleriyle öne çıkıyor. Zeytin ve zeytinyağı, sadece ekonomik açıdan değil, kültürel mirasımızın korunması açısından da büyük değer taşıyor. Üreticilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve verimli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de yeni hasat sezonunun bereketli bir tabloyla başladığına dikkati çekerek, "Mevsim normallerinde seyreden yağışlar ve 'var yılı' döngüsünün olumlu etkisiyle bahçelerimizdeki ağaçlarda hem rekolte hem de dane kalitesi üst seviyeye ulaştı" dedi.

IHA Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nde zeytin bahçelerinde hasat mesaisi sürerken, zeytin ağaçlarının altına serilen beyaz file örtüler üzerinde toplanan zeytinler ayıklanıyor.

Duruer: Bu yıl zeytinde verim çok güzel

Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nden çiftçi Barış Duruer, hasatla birlikte zeytin bahçelerinde hareketliliğin başladığını ifade ederek, "Bu yıl zeytinde verim çok güzel. Zeytin, Ege Bölgesi'nin önemli gelir kaynaklarından. Biz satış yapmıyoruz, 1 yıl boyunca kendi ürettiğimiz zeytinyağını tüketiyoruz. Zeytin toplamak biraz zahmetli ama emeğimizin karşılığını almak buna değer. Hasadın sonunda yağımızı elde ettiğimizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Göktepe Mahallesi'nde zeytinliklerin yolunu tutan vatandaşlar, ağaçların dallarındaki zeytinleri tek tek toplayarak kasalara dolduruyor. Üreticiler, topladıkları zeytinleri yağ üretiminde değerlendirmek üzere hazırlıyor.

Bahçelerden toplanan ürünler, yağ elde edilmesi için işlenmeye gönderiliyor. Muğla'nın geniş zeytinliklerinde devam eden hasat çalışmalarının, sezon boyunca üreticilerin yoğun mesaisiyle sürmesi bekleniyor.

IHA Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nde zeytin bahçesinde hasat yapan üreticiler, zeytinleri branda üzerine topluyor.

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