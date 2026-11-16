Doğu Akdeniz'de dev gövde gösterisi: 12 ülke, 4 bin 500 personel görevde

Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen uluslararası denizaltı savunma harbi tatbikatı Mavi Balina-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. 12 ülkeden unsurlar ve yaklaşık 4 bin 500 personelin katıldığı tatbikatta konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır" mesajını verdi.