Muğla'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti. Arka sepetteki 3 kişi ise yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Kaza, saat 10.30 sıralarında Menteşe'ye bağlı Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldız'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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