İstanbul'da hızla ilerleyen otomobil sürücüsü park halindeki araçları biçti: O anlar kamerada

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazası, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kontrolden çıkan otomobilin önce seyir halindeki kamyonete, ardından yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpması sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde boyunca yüksek hızla ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DIE 671 plakalı otomobil, önce yolda hareket halindeki bir kamyonete, ardından da park halindeki otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve kazaya karışan diğer araçlar adeta hurdaya dönerken, toplam 6 araçta ağır hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

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YAYALAR SON ANDA KURTULDU

Faciadan kıl payı dönülen kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediği, bu esnada hem yolda hem de kaldırımda yayaların bulunduğu görüldü. Yolda yürüyen bir vatandaşın üzerine doğru gelen aracı fark ederek son anda kendini park halindeki araçların arasına atıp ölümden kurtulduğu, kontrolden çıkan otomobilin ise önce kamyonete ardından diğer araçlara çarptığı anlar kameralara net şekilde yansıdı.