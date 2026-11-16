Antalya’daki COP31 Zirvesi'nde görsel şölen: Gökyüzü dron gösterisiyle aydınlandı

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İklim değişikliğiyle küresel mücadelede dünyanın en kritik buluşması olan ve Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı’nda yoğun bir diplomasi ve etkinlik trafiğiyle sürüyor.

Dünyanın dört bir yanından liderlerin, delegelerin ve ziyaretçilerin ağırlandığı dev organizasyonun yedinci akşamı renkli ve görkemli görüntülere sahne oldu. Konferans programı kapsamında Antalya semalarında gerçekleştirilen dron gösterisi, alanı dolduran binlerce katılımcının büyük ilgisini çekti.

Gökyüzünde senkronize şekilde hareket ederek çeşitli figürler oluşturan dronlar, geceyi aydınlatan etkileyici bir görsel şölen sundu. Türkiye’nin organizasyon gücünü ve teknolojik imkanlarını gözler önüne seren gösteri, yabancı konuklar tarafından hayranlıkla izlenirken cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.