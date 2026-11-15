Yeni yıl öncesinde asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği maaş düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut ücretlerin bazı vatandaşların beklentilerini karşılamadığını dile getiren Şen, gelirlerin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
‘MAAŞLARINI YETERSİZ BULAN EMEKLİLER HAKLI’
Emeklilerin ve asgari ücretlilerin taleplerine hak verdiğini belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:
ANKARA'DA ZAM MESAİSİ
Maaşların yükseltilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Şen, yapılacak düzenlemelerle her iki kesimin de gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
‘SENEYE BUNLARI BİRAZ DAHA YÜKSELTECEĞİZ’
Önümüzdeki dönemde vatandaşların gelirlerini artırmaya yönelik adımların devam edeceğini belirten Şen, "Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz. Daha da memnun olacakları seviyeye inşallah yükselteceğiz." dedi.
ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca vatandaşın gözü yeni yılda yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilirken zam oranlarına ilişkin henüz net bir rakam açıklanmadı. Ankara'da yürütülen çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak artış oranları merakla bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.