"Halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak."