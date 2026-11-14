Şehit Binbaşı Orhun Pınar'ın cenaze törenindeki görüntüler yürek dağladı: Şehidin evladı annesini böyle teselli etti

Sinan Burhan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon soruşturmasına müdahalesine şaşırdı: 'Beklediğimin çok üstünde'
Gazeteci Sinan Burhan, TV100’de katıldığı programda fon meselesine ilişkin yürütülen soruşturmayı değerlendirdi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece müdahalesinin beklentisinin çok üzerinde olduğunu belirten Burhan, “Açık söyleyeyim, ben şaşırdım” ifadelerini kullandı. Soruşturmada ekonomi, bürokrasi ve siyaset dünyasından önemli isimlerin bulunduğunu söyleyen Burhan, dosyaya ilişkin rakamları da paylaştı.
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