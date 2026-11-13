Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, metruk bir binada kısmi çökmeye neden oldu. İki katlı binanın bir bölümü saat 19.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bölgede toplanan vatandaşlar ise ekipler tarafından uzaklaştırıldı.
Çorlu'da Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk evin bir kısmı kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktü.
Yapının çöken kısmı, ev önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı.
Çökme, saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. Kuvvetli rüzgar gün içinde ilçede yer yer etkili olmuştu.
Ekipler sahada
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Enkaz çevresinde çalışma
Daha önce boşaltılan 2 katlı müstakil evin çöken bölümü çevresinde ekipler incelemelerini sürdürdü.
Ekipler evin çevresine şerit çekerek önlem aldı.
Olayın ardından mahallede toplanan vatandaşlar, ekiplerce bölgeden uzaklaştırıldı.
Üzerine yapı parçaları düşen otomobilde hasar meydana geldi.
Hasar gören otomobil, bulunduğu yerden kaldırıldı.
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