Tekirdağ'da 29 Ekim gururu: 'TCG Işın' kapılarını ziyarete açtı

Yeni bebek sahibi olanlara müjde: Karşılıksız 48 bin lira 'İlk Nefes' desteği verilecek

Tekirdağ'da yeni bebek heyecanı yaşayan çiftleri yakından ilgilendiren önemli bir sosyal destek projesi hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan "İlk Nefes İlk Destek" projesi kapsamında, şartları sağlayan ailelere 12 ay boyunca aylık 4 bin lira olmak üzere toplam 48 bin liralık yeni doğan desteği verilecek. Aile kurumunu güçlendirmeyi ve ebeveynlere bebek bakım sürecinde ekonomik bir nefes aldırmayı hedefleyen projenin şartları ve tüm detayları belli oldu.