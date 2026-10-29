Tekirdağ'da 29 Ekim gururu: 'TCG Işın' kapılarını ziyarete açtı
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" Ceyport Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar bayram coşkusuyla dev gemiye yoğun ilgi gösterdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Tekirdağ'da denizcilik gururuyla buluştu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan yerli ve milli imkanlarla donatılmış arama kurtarma gemisi "TCG Işın", bayram vesilesiyle kente gelerek vatandaşları ağırladı.
Tekirdağ Ceyport Limanı'na demir atan TCG Işın'da görevli uzman askeri personel, ziyaretçilere geminin teknik donanımı, arama kurtarma kabiliyetleri ve görev alanları hakkında detaylı bilgiler sundu. Aileleriyle limana gelen çok sayıda vatandaş gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu.
"ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ"
Ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailesiyle ziyaret ettiğini belirterek, "Gemi gerçekten çok büyük. Görevli arkadaşlar çok güzel bilgilendirme yapıyor. Bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu, ülkemizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"HERKESİN GELİP GÖRMESİ GEREKEN BİR ESER"
Gemiyi gezen bir diğer vatandaş Emre Gülle ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın arama kurtarma gemisinin görülmeye değer olduğunu ifade ederek tüm vatandaşların Ceyport Limanı'na gelip bu milli gururu yerinde görmesi gerektiğini söyledi.