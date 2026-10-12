Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 300 bin TL ceza

Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden şüpheliden skandal savunma: Acılı aile en üst cezanın verilmesini istedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen ve kendisini almaya giden polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'u, bıçak ve silahlı saldırıda şehit eden Orhan Altan, savunmasında psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek ve kendisine büyü yapıldığını öne sürdü. Şehit Emrah Koç'un babası Mahyettin Koç ise "Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.