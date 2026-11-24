Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Akşam saatlerinde Veliköy Mahallesi'ndeki Kosikoop Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı.
Yangının fabrikada kaynak çalışması yapıldığı sırada çıktığı belirtildi.
Tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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